Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava raporuna göre Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİVAS °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 9°C
Az bulutlu

KARS °C, 9°C
Az bulutlu

MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu

VAN °C, 6°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji açıkladı! Yağmur geliyor... Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava nasıl olacak? İşte bugünkü hava durumu...

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege'de fırtına; Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, 4 ila 6, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, güneyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Güney Ege 2,0 ila 3,0 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, doğusunun güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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