DEM'li heyetten İmralı açıklaması: Görüşmelerden nasıl bir mesaj çıktı? Öcalan'la görüşmelerinin ardından yapılan siyasi parti ziyaretlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İşte o önemli açıklamalar...

DEM Parti'den İmralı açıklaması: Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçti.

DEM Parti İmralı heyeti, İmralı'da Öcalan'la görüşmelerinin ardından yapılan siyasi parti ziyaretlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"UMUT VERİCİ DÜZEYDE OLUMLU"

DEM Parti, görüşmelerin samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçtiğini kaydederek; "Meclis ve demokratik siyaset sorunun en önemli çözüm zemini" ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada; sürecin barışa ulaşması için hiçbir emeği esirgemeyecekleri vurgulanırken "Partilerde çözüm için ortak irade ve arzu var." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hemen tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde olumlu geçmiştir. Sayın liderler ve heyetleri, ilkesel olarak barış sürecine desteklerini bildirmişlerdir. Bununla birlikte çeşitli hususlarda kaygı ve önerileri de olmuştur.

Bunlar da temelde sürecin şeffaflığı ve TBMM bünyesinde yürümesi/yürütülmesi hususlarında toplanmaktadır. Bu görüşmeler süresince heyetimizin, kaygıları ve soru işaretlerini gidermeye dönük açıklamaları ve sunumları olmuştur.

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Görüşmelerden edindiğimiz izlenim, tüm siyasi partilerde Kürt sorunundan kaynaklı çatışmalı ve gerilimli süreci geride bırakma hususunda ortak bir arzu ve irade bulunduğu yönündedir.

Bunu aşarak ülkemizdeki tüm etnik, dini ve mezhebi unsurların birlik ve kardeşliğini geliştirmenin herkesin yararına ve hayrına olduğu ise ortak fikirdir.

Buna paralel bir husus da barış sürecinin genel demokratikleşmeye ve demokratik siyaset alanının genişlemesine vesile olması gerektiğidir."

Kaynak: Haber7

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