Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı! Söyledikleri olay oldu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Demet Özdemir, rol aldığı dizilerde ve sosyal medyada paylaştığı pozlarla adından söz ettiren bir isim. Oyuncunun bağışı da alkışlandı.

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Demet Özdemir, Müge Anlı'ya çıktı! Söyledikleri olay oldu

Müge Anlı'nın programını yakından takip eden Demet Özdemir, başlatılan iyilik hareketine destek olmak için bugün kanala dört tekerlekli sandalye getirdi.

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Anlı'nın isteği üzerine oyuncu, "Ben sizleri çok seviyorum" diyerek yayına çıktı. Bu harika iyilik hareketine benim de katılmam harika. Umarım ikiye katlanır. Gerçekten harika bir insansınız ve çok büyük iyilik yapıyorsunuz. Her zaman yanınızda olmak istiyorum. Ne zaman ihtiyacınız olursa orada olacağım dedi.

Programın konularına hakim olduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Gerçekten her şeye hakimim" dedi. "Bana sorular sorabilir ve test yapabilirsiniz" dedi. Anlı, oyuncunun yardımı için de "Allah hayrını kabul etsin" dedi. İyi ki buradasın."

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