Telefonunuzu asla gece şarj etmeyin! Telefon nasıl şarj edilmeli?

Günümüzde teknolojinin hayatımızdaki önemi arttıkça, akıllı telefonlarımız da hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bununla birlikte, telefonlarımızı her gece şarj etme alışkanlığı, sağlığımızı tehlikeye atabilir. Telefonu şarj etmek, özellikle uyurken pil için zararlı olabilir.

Telefonunuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız, özellikle şarjdayken kullanmayın. Telefonunuzun pili bozulduğu takdirde pil değiştirmek, garanti kapsamında değilse yüksek maliyetli olacağından pil güvenliğine daha fazla dikkat edin.

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Şarj edilebilir piller kullanmasanız bile zamanla kapasitelerini kaybederler. İlk yıl düzenli kullanımdan sonra kapasitenin azaldığını fark edeceksiniz. Çoğunlukla, iki yıldan fazla bir süre boyunca tek bir şarjla bütün bir günü doldurmak imkansızdır.

Sabah uyandıktan sonra telefonunuzu şarj edin. Bu, günlük rutininizde, işteyken veya akşam televizyon izlerken olabilir. Cihazınızın şarj edilmesi bir saat sürebilir, ancak uyurken cihazınızı fişe takmak onu daha uzun süre şarj etmesine neden olur.