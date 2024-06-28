DEM'li belediye Kanun tanımadı! Sebepsiz yere yüzlerce işçiyi kapıya döktü!

DEM Parti’nin kazandığı belediyelerde peş peşe işçi kıyımı sürüyor. İçlerinde Diyarbakır annesi de dahil yüzlerce personelin işine son verdiler.

PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti’nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Hizmet İş Sendikası, emekçilerin hakkını savunmak için dün Bağlar Belediyesi önünde nöbet başlattı. DEM Partili belediyelerin işçi kıyımı sürerken Hizmet İş Sendikası dün Diyarbakır’da kapı önüne konan emekçiler için Bağlar Belediyesi önünde çadır nöbeti başlattı.

Burada açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Zekeriya Koca, işçilerin işe iadesi olana dek mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. İşten çıkarılan işçiler ise DEM Partililerin kendi yandaşlarını işe almak için yer açtığını söyledi; uğradıkları baskıları anlattı. DEM Partililer ise boş durmadı! Eylem alanındaki tüm çim biçme makinelerini çalıştırarak işçilerin sesini batırmaya yeltendi.

DİYARBAKIR ANNESİ DE DAHİL OLDU

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetimi DEM Parti’ye geçen Diyarbakır Büyükşehir, Kayapınar, Sur, Bağlar, Yenişehir ve Ergani belediyelerinde sebepsiz yere işçilerin ekmeğiyle oynandığını ifade eden Koca, şu bilgileri verdi:

“Yerel seçimlerden bugüne, 3 ay içerisinde, Büyükşehir Belediyesi’nde 72, Bağlar Belediyesi’nde 160, Sur Belediyesi’nde 30, Ergani Belediyesi’nde 24, Kayapınar Belediyesi’nde 10, Yenişehir Belediyesi’nde 12 olmak üzere toplam 308 emekçinin iş akdi haksız ve hukuksuz bir şekilde feshedilmiştir. İşten çıkarılanlar arasında evlat nöbeti tutan Gülbahar Aşiri de bulunmaktadır.”

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KANUNU DA TANIMIYORLAR

Söz konusu belediyelerde, İş Kanunu’na aykırı görev yeri değişiklikleri de yapıldığını belirten Koca, “Baskı ve mobbing (bezdiri) had safhaya çıkmış durumdadır. Yarın sıra kimde, kimlerde, kaç işçi arkadaşımızın daha işine son verilecek bilinmiyor. Diyarbakır Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde iş barışı ve huzuru bozulmuş durumdadır. İşçi-memur herkes tedirginlik içerisindedir. Bu, tahammül edilebilecek bir durum değildir.” diye konuştu.

Yaşananları bir kıyım ve zulüm olarak nitelendiren Koca, “Bu durum seçimlerin ardından HAK-İŞ ve Hizmet-İş üyesi işçilere yönelik bir cadı avıdır. Büyükşehir, Bağlar, Sur, Ergani, Kayapınar ve Yenişehir Belediye Başkanlarına sesleniyoruz: Bu insanlar işten çıkarılmayı, aileleriyle birlikte cezalandırılmayı gerektirecek ne yaptı?” dedi.

İŞKUR’DAN ALIM AÇILDI

Mevcut işçilerin işlerinin yeni işe alımlara zemin hazırlanması için sonlandırıldığını ileri süren Koca, “Haksız ve hukuksuz işten çıkarmalar devam ederken diğer taraftan İŞKUR üzerinden işçi alımı için duyuru yapılmaktadır. Bağlar Belediyesi’nde para yok diye 160 arkadaşımız işten çıkarılırken diğer yandan 50 yeni işçi alımı yapılmıştır. Bu ne yaman çelişkidir!” sözlerini kullandı. Haksız yere işten çıkarılan işçilerin işe iadesini isteyen Koca, “Aksi halde duruşumuz, direnişimiz ve hukuki mücadelemiz karşısında yenileceksiniz. Sendikamız üyesi emekçiler kimsesiz değildir.” dedi.

DİSK ORTADA YOK

Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Ercan Kahraman, özellikle Büyükşehir Belediyesi’nde işten atmaların devam ettiğini söyledi ve ekledi:

“Her gece işçiler arıyor. Şu anda sayı 316’ya çıktı ama bu durmayacak gibi görünüyor. Atılan işçiler 8-10 yıllık işçiler. İddia ettikleri gibi ATM memurları değiller. Direksiyon başındaki insanları işten atıyorlar. Biz bugün buraya çadırımızı kurduk. İşçileri işlerine iade edilene kadar eylemimize devam edeceğiz. HAK-İŞ Genel Başkanımız Mahmut Arslan’ın talimatıyla üyemiz olsun olmasın herkese sahip çıkacağız. Kapımız herkese açık. Hukuki süreçlerimizi başlattık. Burada yetkili konfederasyon DİSK olmasına rağmen kendi üyelerine hukuki destek bile vermiyorlar. Ama biz sonuna kadar destek vereceğiz.”

İşten çıkarılan işçilerden Uğurcan Başar, 22 Mayıs’ta işten çıkarıldığını e-Devlet üzerinden öğrendiğini söyledi ve ekledi: “Herkes gibi işimin gerekliliğini yerine getiren bir personeldim ancak şu anda bize ATM personeli olduğumuz yönünde suçlamalar var. İspatlamazlarsa onlar ş…’dir. Hakkımız yeniyor. 32 yaşındayım. 10 yıllık çalışma hayatımda ilk defa kendi rızam dışında çıkarıldım. Tek dileğim hakkımı geri kazanmak. Bizi etik dışı şekilde işten çıkaranların cezasını çekmesi için hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım. İsterlerse taş yağdırsınlar, biz bu çadırda mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘İŞİMİZİ GERİ ALANA KADAR BURADAYIZ’

Haksız yere işten çıkarıldığını söyleyen Murat Aktaş da “Bağlar Belediyesi’nde temizlikte çalışıyorduk. Bir baktık işten çıkardılar. İşimizi dört dörtlük yapıyorduk. Saatimizde gidip geliyorduk. Başka hiçbir gelirim yok. Ev benim, borcum var. Üç çocuğum var. Şimdi onlara ne götüreceğim? Bir aydır kimse kapımızı çalmadı. Kimin umrundayız? İşimizi geri alana kadar burada oturacağız. Büyüklerimizin de bunu görmesi lazım.” diye konuştu.

40 GÜN BASKI UYGULADILAR İSTİFA ETMEYİNCE ATTILAR

İşten çıkarılan diğer işçilerden 4 çocuk babası Murat Altunçeri de başka hiçbir gelirinin olmadığını, evinin kira olduğunu ve şeker hastası olduğunu belirterek şu cümleleri kullandı:

“6-7 senedir çalışıyordum. DEM Parti geldikten sonra yerimi değiştirdiler. 40 gün mobbing uyguladılar. Üstüme geldiler. En son ben istifa etmeyince beni işten çıkardılar. Sebebini sordum, bir şey demediler. Beni işten çıkarmalarının sebebi vatanımı, bayrağımı sevmem. Park Bahçeler’de çalışırken Türk bayrağı, Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını astığım için beni işten çıkardılar. Şu an vatan hainleri, kendi yandaşlarını işe alıyorlar.

‘BELEDİYELERİ KANDİL YÖNETİYOR’

“Belediyeleri DEM Parti Belediye Başkanı yönetmiyor, Kandil yönetiyor. Eş başkanın anlamı ne? Kandil’den gelen komiser. Bunu herkes iyi bilsin. Bunların milletvekillerinden tutun hepsi bölücüdür. Niyetleri yeni 7-8 Ekim olayları yaratmaktır. Türkiye bunlara göz yumdukça başımıza çıkar. Ne Meclis’te ne belediyelerde istiyoruz bunları. Hiçbir yerde istemiyoruz.

YETKİLİLERE SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI

“Devlete kafa tutan, teröre bulaşan, bayrağını sevmeyenin Türkiye Cumhuriyeti’nde işi olmaz. Bunlar Türkiye’ye tehdittir, zarardır. Sayın Cumhurbaşkanı’ma sesleniyorum. Bunların vekilliğinin düşürülmesini istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır bunlar. Amerika ve İsrail’in uşağıdır. Allah devletimize zeval vermesin. Ben bir Kürt olarak söylüyorum, bunlar bizim ne başkanımızdır ne de seçilmişlerdir.”

DEM Partili belediyeler tarafından 800 işçinin ekmeğinden edildiği Van’daki duruma ilişkin bilgi veren Hizmet-İş Sendikası Van İl Başkanı Fatih Akdeniz, şu bilgileri verdi:

“55’inci günde eylemimiz devam ediyor. İnsanlarımızın ekmeğe ihtiyacı var. Buraya gelen arkadaşlarımızın bazıları günlük işlere gidiyorlar. Bazıları inşaata, bazıları lokantaya.. onlara da izin vermek zorunda kalıyoruz. O yüzden katılımımız olduğundan az görünüyor.. Ortalama 100 kişi burada duruyoruz. Günlük yoklama alıyorum. Belediyeden atılan işçi sayısı 800. Bizim eylemimizden dolayı şimdilik işçi çıkarmaları durdu. Cesaret edemediler başka yerden işçi çıkarmaya. Tek Van değil Türkiye genelinde. Şırnak Cizre’de 33 işçi çıkarılmıştı. Şimdi biraz daha arttı tam rakamı bilmiyorum. Salı günü Genel Başkan Yardımcımız ile Genel Sekreterimiz geliyor Ankara’dan. Yine basın açıklamamızı ve yürüyüşümüzü yapacağız.“

Kaynak: Haber7

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