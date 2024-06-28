Temmuz’da memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zam oranı

Temmuz ayı yaklaşırken, milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranları merak konusu haline geldi. Maaşlara yapılacak zam oranları, 2024 yılının ilk yarısında enflasyon ve ekonomik göstergeler tarafından belirlenir.

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Temmuz’da memur ne kadar zam alacak? Emekli ve memur zam oranı

Memur ve emekliler, Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarını heyecanla bekliyorlar. Zam oranlarının belirlenmesinde temel alınacak faktörler arasında enflasyon verileri ve ekonomik göstergelerin güncel durumu yer alıyor.

Kamuoyunun dikkatini çeken konular arasında en düşük memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı ve bu maaşlara yapılacak zam oranlarının nasıl hesaplanacağı yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarında beklenen artış oranları, Temmuz ayı zammı ile birlikte inceleniyor.

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Temmuz’da memur ne kadar zam alacak?

2024 yılının ilk yarısında emeklilere yüzde 49,25 oranında yapılan zamanın ardından, ikinci yarıdaki zam oranı belirsiz kaldı. Emekli maaşlarına yapılacak zam, ekonomik göstergelerin ve enflasyonun seyri tarafından belirlenecek.

Haziran ayında memur maaşlarına yüzde 17,38 oranında zam yapıldı. Toplu sözleşme gereği, memur maaşlarına ilk altı ayın enflasyon farkının yansıtılması da dahil edilecektir. Ekonomik koşullar ve enflasyonun etkileri göz önünde bulundurularak, zam oranları hala belirleniyor. Haziran ayı enflasyon verilerine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı %25,46 olacaktır.

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