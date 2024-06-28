İnternet üzerinden tanıştığı 2 kadınla buluşmak için kiraladığı evde ölü olarak bulundu

Şilili bir oyuncunun, Tinder uygulamasında tanıştığı iki kadınla buluşmak için kiraladığı Airbnb evinde ölü bulunduğu bildirildi.
FLORT UYGULAMA SİTESİ FACİASI
42 yaşındaki Alex Araya, 1 Haziran'da Kolombiya'nın Medellín kentine geldi ve 5 gün sonra internet üzerinden tanıştığı iki kadınla dışarı çıktı.
KİRALADIĞI EVDE 2 KADINLA BULUŞTU
Apartman dairesini temizlemeye gelen temizlikçi, oyuncuyu dairenin içinde yüzüstü yatarken bulduğunu söyledi.
POLİS 2 KADININ PEŞİNE DÜŞTÜ
Kolombiyalı yetkililer, Alex'in cesedinin bulunduğu evden ayrılırken görülen iki kadının peşine düştü.
Oyuncunun kredi kartı hareketlerinde taksi yolculukları ve mücevher mağazalarından yapılan alışverişler dikkat çekti.
Araya'nın cesedinde hiçbir şiddet belirtisinin bulunmadığı ve soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Araya, yerel bir morgda tutuluyor.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber