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Kapadokya'dan acı haber: Çöken Peribacasının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtuldu!

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kapadokya'dan acı haber: Çöken Peribacasının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtuldu!
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Kapadokya'dan acı haber: Çöken Peribacasının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı kurtuldu!

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişinde bir peribacası çöktü. Olayın ardından bölgeye sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edilirken iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kapadokya'da bulunan Göreme Açık Hava Müzesi'nin girişindeki peribacasında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Peribacasından kopan kayaların altında kalan iki kişi hayatını kaybetti.

Kapadokya'dan acı haber: Çöken Peribacasının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı kurtuldu!

2 ÖLÜ, 1 YARALI

Feci olayın ardından açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, "Bugün saat 15.15 itibarıyla aşırı yağıştan kaynaklanan bir toprak kayması oldu. Nevşehir ili Göreme beldesinde toprak kayması sonucu oluşan kaya düşmesinden dolayı şu an itibarıyla 2 şahsın maalesef cenazesine ulaştık, 1 yaralıyı hastaneye sevk ettik. Olay yerinde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz tüm imkanlarıyla olay yerinde çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Kapadokya'dan acı haber: Çöken Peribacasının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı kurtuldu!

2024 VE 2025 YILLARINDA DA ÇÖKMELER YAŞANMIŞTI

Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kayalarda meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çökmüştü. Olayda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.2025 yılında da bölgedeki bir peribacasında kısmi çökme meydana gelmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.

Kapadokya'dan acı haber: Çöken Peribacasının altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı kurtuldu!

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