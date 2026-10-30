Türkiye imzasını attı: Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı liderleri Ankara'da bir araya getirdi. Türkiye toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür etti. Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz" dedi.

TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda liderlere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:"Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz. 2027-2031 stratejisiyle stratejik ortaklık, ebedî dostluk anlaşmasının nihayetlendirilmesini çok önemli buluyorum. Biliyorsunuz 11-12 Kasım tarihlerinde COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Siz değerli kardeşlerimin katılımını beklediğimi tekrar ifade etmek isterim.

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"DÖNEM BAŞKANLIĞINI AĞIR BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kıymetli kardeşlerim; genel sekreterlik görevi sona eren Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev'e 2022 yılından beri teşkilatımıza sunduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni Genel Sekreterimiz Mirvahid Azimov'a şimdiden başarılar diliyorum. Bugün devraldığımız dönem başkanlığını ağır bir sorumluluk ve kıymetli bir emanet olarak görüyoruz. İnşallah bu emanete hakkıyla sahip çıkmanın gayretinde olacağız.

LİDERLERLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Öte yandan; zirve kapsamında Ankara'ya gelen devlet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı. Yılmaz, konuk liderlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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