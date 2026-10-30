Mustafa Sarıgül Yeni Parti'den istifa etti: Dikkat çeken açıklamalarda bulundu

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Partisinin soruşturmayla ilgili tartışmaların dışında kalmasını istediğini belirten Sarıgül, istifasının soruşturma sonuçlanıncaya kadar geçerli olacağını ifade ederek, "Adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim" dedi.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül, kararını hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle ortaya çıkan tartışmaların partisine zarar vermemesi amacıyla aldığını belirtti.

"PARTİMİ TARTIŞMALARIN DIŞINDA TUTMAK İSTİYORUM"

İstifa kararına ilişkin açıklama yapan Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:"Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı ve yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmayan fonlara yasal görünüm kazandırıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.Alman vatandaşı K.P. ve M.B.'nin şikâyetleri üzerine başlatılan soruşturmada, 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği, 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vadedildiği ve 1,5 milyon avroluk tekne satışı yapıldığı öne sürülmüştü.Soruşturma kapsamında Emir ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu toplam 22 şüpheli tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.Devam eden soruşturmada 11 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmiş, düzenlenen operasyonda Metin Mevlüt Sarıgül, Ömer Yazıcı, Aynur Aydın, Gençağa Meriç, Ahmet Meriç, Berrak Çetinkaya, Davut Kaymak, Altuğ Altınbaş Sürer, Mehmet Meriç ve Süreyya Kurtulan gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.Öte yandan soruşturma dosyasında Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki cinsel saldırı iddiaları da yer almış, bu iddiaların ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklanmıştı.

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