Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara çıkışı dikkat çekti: Söyledikleri gündemde

9 Haziran Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan, tütünsüz haftasında önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı’nda gençlerle bir araya geldi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara çıkışı dikkat çekti: Söyledikleri gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü gençlerle buluştu. “Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı” kapsamında Erdoğan, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Siyaseti bıraktığını açıklamıştı! Meral Akşener'den sürpriz hamle!Siyaseti bıraktığını açıklamıştı! Meral Akşener'den sürpriz hamle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi. Dünyanın farklı coğrafyalarından evlatları, ülkede ve güzel İstanbul’da misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Tütünsüz Günü etkinliklerinin, tütün mamullerinin zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

ekran-resmi-2024-06-10-19-41-05.png

TÜTÜNSÜZ HAYAT İÇİN MÜCADELE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle gençleri sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sinan Ateş gündeminde sürpriz gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek!Sinan Ateş gündeminde sürpriz gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek!

“Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. ‘Dumansız Hava Sahası’ ve ‘Havanı Koru’ kampanyalarıyla toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir.

Tavizsiz tavrımız neticesinde, ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tatile çıkacaklar dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz
Tatile çıkacaklar dikkat! Dolandırıcıların hedefinde olabilirsiniz
Sinan Ateş gündeminde sürpriz gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek!
Sinan Ateş gündeminde sürpriz gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Emeklilere erken bayram! Hesapları kontrol edin, ödemeler başladı! İşte, Kim ne zaman alacak?
Emeklilere erken bayram! Hesapları kontrol edin, ödemeler başladı! İşte, Kim ne zaman alacak?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara çıkışı dikkat çekti: Söyledikleri gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara çıkışı dikkat çekti: Söyledikleri gündemde
Siyaseti bıraktığını açıklamıştı! Meral Akşener'den sürpriz hamle!
Siyaseti bıraktığını açıklamıştı! Meral Akşener'den sürpriz hamle!
Meğer kadının canına bunun için kıymış! Kocası tarafından evde kanlar içinde bulunan korkunç cinayetin sır perdesi aralandı
Meğer kadının canına bunun için kıymış! Kocası tarafından evde kanlar içinde bulunan korkunç cinayetin sır perdesi aralandı
Uzmanlar açı açık uyardı! Müsilaj'ın olduğu yerden sakın denize girmeyin
Uzmanlar açı açık uyardı! Müsilaj'ın olduğu yerden sakın denize girmeyin
2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı
2024 YKS'de yapay zekalı kopya skandalı! Sınav sorularını ChatGPT'ye çözdürürken suçüstü yakalandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde yoğun mesai başlıyor: Yeni yargı paketinde neler var?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde yoğun mesai başlıyor: Yeni yargı paketinde neler var?
Çok Okunanlar
Emekliye otogarda soğuk duş! 10 Haziran Pazartesi tüm gazete manşetleri
Emekliye otogarda soğuk duş! 10 Haziran Pazartesi tüm gazete manşetleri
Meteoroloji uyardı! Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar?
Meteoroloji uyardı! Yerel kuvvetli yağışlara dikkat! Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar?
Altın neden düşüyor? Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 10 Haziran Pazartesi Güncel altın fiyatları
Altın neden düşüyor? Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 10 Haziran Pazartesi Güncel altın fiyatları
Günlük burç yorumları |10 Haziran Pazartesi Koç'tan Balık'a tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları |10 Haziran Pazartesi Koç'tan Balık'a tüm burç yorumları
Kızılay personel alımı yapacak! KPSS şartı yok, lise mezunu personeller alınacak
Kızılay personel alımı yapacak! KPSS şartı yok, lise mezunu personeller alınacak
Et fiyatları düştü! Kırmızı et ne kadar oldu?
Et fiyatları düştü! Kırmızı et ne kadar oldu?
Yorumlananlar
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı