Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigara çıkışı dikkat çekti: Söyledikleri gündemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazar günü gençlerle buluştu. “Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Haftası Programı” kapsamında Erdoğan, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen gençler ve sporcularla Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda konukların tütün ve tütün ürünleriyle ilgili değerlendirmelerini dinledi. Dünyanın farklı coğrafyalarından evlatları, ülkede ve güzel İstanbul’da misafir etmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünya Tütünsüz Günü etkinliklerinin, tütün mamullerinin zararlarına ilişkin farkındalığın artmasına katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

TÜTÜNSÜZ HAYAT İÇİN MÜCADELE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle gençleri sigara bağımlılığına karşı bilinçlendirmeye özen gösterdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“Kapalı mekanlarda sigara içme yasağından para cezalarının arttırılmasına ve yüksek vergi uygulamasına kadar çok önemli adımlar attık. Sağlık uyarılarının sigara paketleri üzerinde daha görünür ve etkili şekilde yer almasını sağladık. ‘Dumansız Hava Sahası’ ve ‘Havanı Koru’ kampanyalarıyla toplumsal farkındalığı arttırmaya çalıştık. Tütün ürünlerine karşı en etkili, en kararlı mücadeleyi yürüten hükümetler bizim hükümetlerimizdir.

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Tavizsiz tavrımız neticesinde, ülkemizde sigara kullanımında az da olsa bir gerileme yaşandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu sinsi tehlikeye karşı bütün vatandaşlarımızın, tüm insanlığın teyakkuz halinde olması gerektiğine inanıyorum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi daha kararlı ve çok boyutlu bir şekilde sürdüreceğiz.”

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