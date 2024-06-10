Siyaseti bıraktığını açıklamıştı! Meral Akşener'den sürpriz hamle!

Gazeteci İsmail Saymaz,, siyaseti bırakacağını açıklayan İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in tam aksine Ankara'da meclise yakın bir yerde ofis açtığını duyurdu.
SİYASETİ BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI
Saymaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İYİ Parti eski lideri Meral Akşener, Çankaya’da TBMM’ye çok yakın bir mesafedeki Cinnah Caddesi 57 numaralı binada ikinci katta ofis tuttu. Taşınma bugün başladı" bilgisine yer verdi.
Akşener'in geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'la görüşmesi siyaset gündemine oturmuştu.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber