Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hatay” sözleri siyaset malzemesi olmuştu: Konuya açıklık getirdi…

Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’da konut teslimatı ve aday toplantısında yer aldı. Burada yaptığı konuşmalar siyasetin ana gündem konusu oldu. Yaptığı bazı açıklamalardan dolayı, iki farklı görüş oluştu.

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İFADELERİM ÇARPITILDI

Hatay’dan sonra bölgedeki bir başka şehir olan Kahramanmaraş’a giden Cumhurbaşkanı, “Hatay” sözlerine açıklık getirdi. Maraş’ta konut teslim töreninde konuşan Erdoğan şunları söyledi;

“Birileri çıkmış Hatay'daki aday tanıtım toplantımızda söylediğimiz hükümetle yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Halbuki yıllardır şu hakikati sürekli kamuoyunun dikkatine getiriyoruz; Hükümet olarak biz, hangi partiden olduğuna bakmaksızın tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik, gönderiyoruz.”

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BAŞKA HESAPLAR PEŞİDE KOŞUYORLAR

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“Plana dayalı, yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik.

İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefet belediyelerinin şehirlerine hak ettiği hizmeti kazandıramamasının tek sebebi beceriksizlik, iş bilmezlik ve başka hesaplar peşinde koşmalarıdır.”

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