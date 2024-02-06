Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan saldırısı hakkına konuştu: Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreninde konuştu.

Buradaki konuşmasında Çağlayan adliyesinde yapılan saldırıya ilişkin "Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum" dedi.

"güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum"

Erdoğan, Kahramanmaraş Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreninde yaptığı konuşmada, “Zamanında müdahaleliyle hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın, diğer erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimize tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürecektir. Yaralılara acil şifalar diliyorum. 1 yaralımızın Hakk’a yürümüş olması nedeniyle Allah’tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum” dedi.