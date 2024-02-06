Çağlayan'daki saldırı girişimi ile ilgili son gelişme! İdil Kültür Merkezine terör operasyonu!

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının önünde gerçekleşen saldırının ardından İdil Kültür Merkezine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

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Çağlayan'daki saldırı girişimi ile ilgili son gelişme! İdil Kültür Merkezine terör operasyonu!

İstanbul Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminin ardından İdil Kültür Merkezine düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. O anlar İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda 1 vatandaş hayatını kaybederken 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın 2 saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Çağlayan'daki saldırı girişimi ile ilgili son gelişme! İdil Kültür Merkezine terör operasyonu!

Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken Okmeydanı İdil Kültür Merkezine Terörle Mücadele Ekipleri tarafından Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Emniyet güçleri içeride arama yaparken 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet güçleri merkezde bulunan örgüt materyallerine el koydu.

Çağlayan'daki saldırı girişimi ile ilgili son gelişme! İdil Kültür Merkezine terör operasyonu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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