Çağlayan'daki saldırıda, rast gelen kurşunların hedefi olan kadının fotoğrafına ulaşıldı!

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişiminde ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafı ortaya çıktı. Acı haberi alan talihsiz kadının yakınları, gözyaşlarını tutamadı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı girişimi olmuş, olayda Dilfıraz Karataş isimli kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştı. Biri kadın iki saldırgan ise ölü olarak ele geçirilmişti.

Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşıldı

Öte yandan hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş'ın fotoğrafına ulaşıldı. Acı haberi alınca hastaneye koşan yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Kadının cenazesinin hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldığı öğrenildi.

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