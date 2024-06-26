Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine soru soran kadın gazetecinin ojelerine herkesi şaşkına çeviren açıklama! 'Ben mi rüyadayım'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından Meclis'ten çıkmaya hazırlandığı sırada, gazeteciler soru sormak istedi.

"BEN Mİ RÜYADAYIM"

Bu sırada gazeteci Rüya Akkuş, Erdoğan'a mikrofon uzatarak, "Kısa bir sorumuz olacaktı eğer..." dedi.

"BU OJELER NE? OJELERİN MODELİ ACAYİP..."

Bu sırada Erkuş'un farklı renklerdeki ojeleri dikkatini çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" diye sordu.

Erdoğan ardından, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e dönerek, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" dedi.

"EFENDİM YAZA HAZIRLIK"

Bunun üzerine Rüya Akkuş, "Efendim yaza hazırlık" cevabını verdi. Kısa süreli gülüşmelerin ardından Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı.

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