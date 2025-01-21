Çok sayıda Bakan yangın yerine gitti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan, içinde tatilcinin bulunduğu Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. Yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangının yaşandığı Kartalkaya'ya gitti.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Bolu Valisi Aydın ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhal başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasını yaptı.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, meydana gelen yangın hakkında X hesabından şunları paylaştı;

"Bugün saat 03:27’de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Maalesef vefat edenlerin sayısı 10’a yaralı sayısı 32’ye yükselmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Kartalkaya Kaya Merkezi'nde bir otelde meydana gelen yangına ilişkin sosyalmedya hesabından açıklamada bulunan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı.

"Ülkemizin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın hepimizi derinden üzdü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve gereken önlemlerin alınması için çalışmalara hızla devam ediyoruz."

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