Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında önemli gelişme! O, tanık doğruladı: ihaleye giren rakip firmaya sabotaj!

Beşiktaş Belediyesi’ndeki rüşvet soruşturmasında önemli gelişme: O, tanık doğruladı! İhaleye giren rakip firmaya sabotaj düzenleyerek şirket araçlarını bozdular...

CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerine yönelik rüşvet soruşturmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Esenyurt'ta temizlik aracı kiralama ihalesini kazanan Harman İnşaat'ın ihale şartlarını yerine getirmemesi için sabotaj yapılarak iflasa sürüklendiği saptandı. Sabotaj'da görevli kişiler ise tanıdık çıktı.

Araçlara sabotaj yapan kişinin Aziz İhsan Aktaş'ın şirketinde müdür olarak çalışan Turan Kesik'in belediyede çalışan başşoför oğlu çıktı. Kamyonlarda hiç bozulmayacak teknik ekipmanlar bozulmaya başladı. Firma konkordato ilan etti. Böylece sonraki ihalelere de girmesinin de engellendiği ortaya çıktı.

CHP'li Beşiktaş ve Esenyurt belediyelerini aldığı ihaleler karşılığında rüşvete bağladığı iddia edilen işadamı Aziz İhsan Aktaş'la ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Başkan Yardımcısı Alican Abacı ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 23 şüpheli tutuklandı.

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Aziz Aktaş'la ilişkili firmaların, ihale alabilmeleri için rakip görülen firmalara uyguladığı baskılar da ortaya çıktı. Tespitlere göre, geçen yıl Esenyurt'ta temizlik aracı kiralama ihalesini kazanan Harman İnşaat şirketine sabotaj yapılarak iflasa sürüklendi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre Esenyurt Belediyesi, Harman İnşaat'ın ihalesinin feshedilmesini kararlaştırdı. Firmaya hakediş düzenlemesine rağmen 5-6 ay ödeme yapılmadı. Araçlarına sabotaj yapıldı. Böylece konkordato ilan eden firmanın ihalelere de girmesi engellendi.

Haberin Devamı

Araçlardaki arızaların Adil Kesik'in vardiyasında yaşandığı ortaya çıktı. CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri'nde başşoför olarak görev yapan Adil Kesik'in, Aziz Aktaş'ın şirketi olan Barka Atık Yönetim Şirketi Müdürü Turan Kesik'in oğlu ve aynı şirketin çalışanı Cengiz Kesik'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Buradaki amaç Harman İnşaat şirketinin ihaleye giremeyerek Aziz Aktaş'ın firması olan Bilginay şirketinin ortağı olan Barka Atık Yönetim şirketinin ihaleyi almasıydı.

TANIK MİMAR DOĞRULADI

Soruşturmada 'tanık' sıfatıyla ifadesi alınan peyzaj mimarı C.Y. de Harman İnşaat'a yönelik sabotaj iddialarını doğruladı. C.Y. ifadesinde, "Son 2 yıldır özellikle 30 Eylül 2024'te süresi biten yüklenici Harman İnşaat'ın bünyesindeki temizlik aracı kiralama ihalesini, daha iş başlamadan başka bir firmanın şikâyetleri neticesinde hukuksal ve idari birçok sorunla karşılaştık.

İhale döneminde birçok araç anlamsız şekilde ağır hasarlara uğradı ve uzun süreli onarım isteyen süreçlere maruz kaldı. Bu dönemlerde yedek araçlarla ortalama 1000 ton üzeri çöp toplandı ve iş bir şekilde yapıldı. Harman İnşaat'ın ihalesini feshetmek için olduğunu düşündüğüm bazı anlamsız araç bozulmaları veya çalışmaları olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.

Kaynak: SABAH