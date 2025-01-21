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Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Sivasspor karşısında 4-0'lık galibiyet!

Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında, Trabzonspor haftayı 4-0'lık galibiyetle noktaladı.

Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Sivasspor karşısında 4-0'lık galibiyet!
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Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında, Trabzonspor haftayı 4-0'lık galibiyetle noktaladı.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Sivasspor'ı ağırladı. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0'lık galibiyetle noktaladı.

Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Sivasspor karşısında 4-0'lık galibiyet!

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan bordo-mavililer 6. dakikada Batagov ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Trabzonspor 13. dakikada Banza'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda skoru belirleyen golü ise 31. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Sivasspor karşısında 4-0'lık galibiyet!

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Karadeniz ekibi 86. dakikada John Lundstram ile farkı 4'e çıkardı, kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve maçı Trabzonspor 4-0'lık galibiyetle tamamladı.

VISCA'DAN İKİ DALYA BİRDEN!

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıkarken 2010/11'den bu yana Süper Lig'de 100 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Sivasspor karşısında 4-0'lık galibiyet!

MONTELLA MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Papara Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

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