Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Sivasspor karşısında 4-0'lık galibiyet!

Trabzonspor'dan fırtına etkisi: Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor - Sivasspor karşılaşmasında, Trabzonspor haftayı 4-0'lık galibiyetle noktaladı.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Sivasspor'ı ağırladı. Karşılaşmayı Trabzonspor 4-0'lık galibiyetle noktaladı.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Maça iyi başlayan bordo-mavililer 6. dakikada Batagov ile 1-0 öne geçti. Ataklarını sürdüren Trabzonspor 13. dakikada Banza'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda skoru belirleyen golü ise 31. dakikada Ozan Tufan kaydetti.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinde tutan Karadeniz ekibi 86. dakikada John Lundstram ile farkı 4'e çıkardı, kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve maçı Trabzonspor 4-0'lık galibiyetle tamamladı.

VISCA'DAN İKİ DALYA BİRDEN!

Edin Visca, Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıkarken 2010/11'den bu yana Süper Lig'de 100 asiste ulaşan ilk oyuncu oldu.

MONTELLA MAÇI İZLEDİ

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella, Papara Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden takip etti.

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