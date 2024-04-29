Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.Devlet Bahçeli'nin evindeki görüşme saat 15.50'de başladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.Erdoğan ile Bahçeli en son 15 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşmişti.

ERDOĞAN, 2 MAYIS'TA ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşeceği açıklandı. Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde, Cumhurbaşkanı'nın Özel ile görüşmesi ve yeni anayasa çalışmaları ele alınacak. Diğer yandan Cumhur İttifakı'nın yol haritası da değerlendirilecek.

Eşinden boşanan genç, vatandaşlara lokma dağıttı, Lokma arabasının önüne bakın ne yazdı!

İBB'nin açtığı çukurdaki suda boğulan minik kızın cenazesi ailesine teslim edildi

Esra Erol’da 'çocuk gelin'le ilgili önemli gelişme!