Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan' ile Bahçeli'nin görüşmesi 50 dakika sürdü. İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.Devlet Bahçeli'nin evindeki görüşme saat 15.50'de başladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.Erdoğan ile Bahçeli en son 15 Ocak'ta Beştepe'de gerçekleşmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

ERDOĞAN, 2 MAYIS'TA ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs Perşembe günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşeceği açıklandı. Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde, Cumhurbaşkanı'nın Özel ile görüşmesi ve yeni anayasa çalışmaları ele alınacak. Diğer yandan Cumhur İttifakı'nın yol haritası da değerlendirilecek.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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