Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Alev Alatlı’nın vefatının yolda aldı: İşte ilk sözleri…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yerel seçim çalışmaları için Bursa’ya yola çıkmıştı. Yazar Alev Alatlı’nın ölüm haberini yolda aldı.

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Bursa’ya gittikten sonra ise, Alatı’yı unutmayan Cumhurbaşkanı başsağlığı diledi. Bursa’daki seçimlerde aday olacak olan ilçe başkanlarını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vefatını yola çıkarken öğrendim, eserleriyle aramızda yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ YAZARLARDAN BİRİ

“Alev Alatlı hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli münevverlerden, cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Alev Alatlı Hocamız eserleri ve fikirleriyle yaşamaya devam edecektir. Dün vefat eden Orhan Türkdoğan'a da Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.”

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