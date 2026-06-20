Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik etti: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Beşiktaş GAİN'i 77-75 yenen Fenerbahçe Beko, seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Beşiktaş GAİN'i 77-75 mağlup ederek şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko, bu sezon 13. kez şampiyonluk yaşarken, son 3 sezondur üst üste şampiyonluk elde etti.

Takım, sezonu 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası ile birlikte toplamda 3 kupa ile kapattı.

Basketbol Süper Ligi final serisi 4’üncü maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş GAİN’i 77-75 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.

Maça iki takım da savunmada etkili başlarken maçın ilk sayıları periyot sonuna 7.22 kala Tucker’dan geldi: 0-3. Beşiktaş GAİN, periyot sonuna 5.19 kala Sertaç Şanlı’nın 3 sayılık isabetiyle öne geçti: 8-6. İlk periyot Beşiktaş GAİN’in 20-16 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda 4-0’lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, devreye 9 dakika varken eşitliği yakaladı: 20-20. Siyah-beyazlılar, devreye 4.55 kala Yiğit Arslan’ın 3 sayılık basketiyle farkı 10 sayıya çıkardı: 34-24. Soyunma odasına Beşiktaş GAİN’in 45-40 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyoda daha etkili başlayan Fenerbahçe Beko, 4.17 kala Jantunen’in serbest atış çizgisinden isabetiyle farkı 1’e indirdi: 51-50. Son periyoda Beşiktaş GAİN, 60-56 önde girdi. Dördüncü periyoda Dotson’un üç sayılık isabetleriyle başlayan Beşiktaş GAİN, 8.18 kala farkı 8 yaptı: 66-58. 7-2’lik seri yapan sarı-lacivertliler, 5.52 varken farkı 3’e düşürdü: 68-65. Fenerbahçe Beko, 2.25 kala Jantunen’in basketiyle skora denge getirdi: 71-71. Fenerbahçe Beko, Tarık Biberovic’in maç sonuna 1.9 saniye varken bulduğu 3 sayılık isabetle 2 sayı öne geçti: 75-77. Kalan bölümde skor değişmeyince Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu.

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FENERBAHÇE BEKO LİGDE 13’ÜNCÜ KEZ ŞAMPİYON OLDU

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisinde Beşiktaş’ı 3-1 ile geçerek 2025-26 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. 3 sezondur üst üste şampiyon olan sarı-lacivertliler, toplam şampiyonluk sayısını ise 13 yaptı. Fenerbahçe Beko daha önce 1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

SEZONU 3 KUPAYLA KAPATTI

Kanarya, sezonun ilk kupasını 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ile elde etti. Son 4 finalde kaybettiği bu organizasyonda bu kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı 85-83'lük skorla mağlup etti. Jasikevicius'un öğrencileri 22 Şubat tarihinde Beşiktaş ile bu kez Türkiye Kupası finalinde karşılaştı, rakibini 91-74 yenen Fenerbahçe, üst üste 3, toplamda 10. kez Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Fenerbahçe, Süper Lig'de de Beşiktaş ile oynadığı final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük kurarak sezonun 3. kupasını müzesine götürdü.

JASİKEVİCİUS İLE 3 SEZONDA 8. KUPA

Fenerbahçe'nin Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sarı-lacivertli takımın başındaki 3 sezonda da şampiyonluk sevinci yaşadı. 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de sporcu olarak görev yapan Sarunas, geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu kazandı. Aralık 2023'te başantrenör olarak göreve gelen Jasikevicius, 2024 yılında hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayarak adını tarihe yazdırmıştı.

Geçtiğimiz sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda takımıyla birlikte zirvede yer alan 50 yaşındaki başantrenör, Euroleague'de bir kez daha Final Four'a taşıdı.

PLAY-OFF SERİLERİNDE 8 GALİBİYET

Normal sezonu 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde Safiport Erokspor'u 2-0, yarı final serisinde ise Anadolu Efes'i 3-1'lik seriyle geçti. Final serisinin ilk 2 maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanırken, Fenerbahçe ilk maçı 88-80 kaybetti. İkinci mücadelede parkeden 93-68 galip ayrılan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynanan 3. maçı is 82-71'lik skorla kazandı. Serinin dördüncü maçı siyah-beyazlı taraftarların önünde oynanırken, kazanan 77-75'lik skorla Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler seride 3. galibiyetine ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etti.

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