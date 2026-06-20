Dünya Kupası maçı sonrası Montella'dan ilk açıklama: Nasipten öteye geçemedik

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'ndan elendiğimiz Paraguay maçının ardından açıklamalarda bulundu. Yaşanan senaryonun 50 yılda bir gerçekleşebileceğini belirten Montella, ''İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi! Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!" dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Takım, turnuvaya veda etti. Maçın ardından Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Büyük bir hayal kırıklığını yaşadıklarını aktaran Montella, "Çok çok üzgünüm. Milletimiz adına büyük beklentiler vardı. Bizim de beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm, nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum.'' dedi.

"50 YILDA BİR OLUR"

Sözlerine devam eden İtalyan hoca, "35 yıldır futboldayım, normalde 50 yılda bir denk gelir ama bize 2 maçta denk geldi! İki maçta 65 şut var! topla oynamayı söylemiyorum bile! Kader bizden yana değildi! Futbolcularımıza, kafalarını kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten de ötesi yok!" ifadelerini kullandı.

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"OLMADI MAALESEF"

Montella, futbolcularının performansından memnuniyetini dile getirerek, "Her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsinde inanılmaz bir hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteğim sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi, herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı maalesef..." sözlerini sarf etti.

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