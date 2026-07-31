Beşiktaş transferi yalan mı oldu? Dünya yıldızı Mohamed Salah, eşine rağmen servet gibi teklifi kabul etti

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için uzun süre görüşmeler yaptığı dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Mohamed Salah ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

AL ITTIHAD'DEN SERVET GİBİ TEKLİF

Sabah'ın haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad, dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mohamed Salah'a resmi teklif yaptı.

Haberde yer alan bilgilere göre Al Ittihad, Mısırlı yıldız için en az 3 yıllık bir sözleşme karşılığında 25 milyon dolarlık bir teklif sundu.

SALAH'IN TEKLİFİ EŞİNE RAĞMEN KABUL ETTİĞİ KONUŞULUYOR

Mısır ve Suudi Arabistan basınında çıkan haberlerde ise Salah'ın bu teklifi eşine rağmen kabul ettiği ve taraflar arasında resmi imzaların kısa süre içerisinde atılmasının beklendiği iddia edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Mohamed Salah’ın eşi Magi Salah'ın Liverpool sonrası Suudi Arabistan’da yaşamak istemediği ve yıldız isim Beşiktaş'la anılırken eşine Türkiye ve İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı öne sürülmüştü.

Kariyerinde önemli başarılara imza atan Salah'ın transferi gerçekleşirse, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin bir başka dünya yıldızını kadrosuna katması anlamına gelecek ve geçtiğimiz günlerde transferinin askıya alındığı için Beşiktaş için de Salah rüyası sona erecek.

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Bilindiği üzere Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde Futbol Direktörü Önder Özen, Salah transferinin şimdilik rafa kaldırıldığını açıklamıştı.

Salah'ın transfer sürecinde özellikle menajerinin maddi taleplerinin yüksek olması transferin önüne geçmişti.

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