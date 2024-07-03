Cumhurbaşkanı, ekonomi işbirliği için Astana’ya gitti: Birbirinden önemli isimlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'nda, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu karşıladı.

Erdoğan-Putin bir araya geldi: Liderlerden ilk açıklama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Astana'ya geldi.

GÖRÜŞMELER ASTANA’DA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Ayrıca zirvede Putin-Erdoğan görüşmesi de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin basına açık kısmında yaptığı konuşmada, "Dostumla, uzun bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisiyle görüşmelerimiz oldu ama bu arada arkadaşlarımız sürekli irtibat halindeydi. İçişleri, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler" ifadesini kullandı.

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