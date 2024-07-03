Erdoğan-Putin bir araya geldi: Liderlerden ilk açıklama...

Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 gün sürecek zirve için Kazakistan'ın başkenti Astana’da olacak.

PUTİN'LE KRİTİK GÖRÜŞME!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'ücü Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Görüşmenin gündeminde enerjiden ticaret ve turizme; ikili, bölgesel ve küresel birçok başlık yer aldı.. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de terörle mücadelenin önemini bir kez daha vurgulaması bekleniyor.

ERDOĞAN VE PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan açıklamasında, ''Değerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Onunla ilgili ciddi adımlar atabileceğimize inanıyorum. Hedefimiz, 100 milyar doları yakalamaktı, buna ulaşabileceğimize inanıyorum, böyle bir potansiyele de sahibi. Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar. Rusya-Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamak istiyorum.'' dedi.

PUTİN: TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN İLİŞKİLER ADIM ADIM İLERLİYOR

Putin ise ''Dünyadaki tüm zorluluklara rağmen Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler adım adım ilerliyor. Stratejik projelerimizi planlı şekilde hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 6,7 milyon Rus turist Türkiye’yi ziyaret etti, turizmde rekor kırdı'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki durumu sadece ikili görüşmelerde değil, Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak katıldığı zirve toplantısında da dile getirecek.

Zirveye aralarında Çin, Rusya ve İran’ın da olduğu 16 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak. Zirve, Çok Taraflı Diyaloğun Güçlendirilmesi: Sürdürülebilir Barış ve Kalkınma İçin Çabalamak" başlığıyla yapılacak. Ana gündem, uluslararası sorunların çözümünde Şanhay İş Birliği Örgütünün rolünün güçlendirilmesi olacak.

Zirvede bölgesel güvenlik, altyapı, enerji, ulaşım ve lojistik konularının da masaya yatırılacağı belirtiyor. Liderlerin öncelikle uluslararası ticaret ve ekonomi alanına odaklanacakları ifade ediliyor.

Zirve sonunda, Kazakistan, dönem başkanlığını Çin'e devredecek.

RUSYA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız." dedi.Peskov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmeye ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

SURİYE KONUSU MASADA

Görüşmenin her iki liderin de isteği üzerine yapılacağını ve uzun sürebileceğini dile getiren Peskov, "Elbette görüşmede, karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm konular ele alınacak. İlk önce ikili ilişkiler ele alınacak. İki lider, Suriye, Ukrayna konusunu da ele alacak. Gündemde, Putin’in Türkiye’ye ziyareti konusu da var. Bu ziyaret, zamanda mutabık kalındığında gerçekleşecek. Bugün ziyaretin olanaklarını ele almak için imkan var." diye konuştu.

Peskov, Putin-Erdoğan görüşmesinin heyetlerin katılımıyla gerçekleşeceğini söyleyerek, "Putin, sık sık yüz yüze de görüşmeye geçmeyi tercih ediyor." dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Peskov "İkili ilişkilere yönelik çok fazla çalışma yapıldığı zaman, kaçınılmaz bir şekilde çeşitli sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu tamamen normal bir çalışma sürecidir. Ancak sorunların çözümüne yönelik siyasi irade mevcut, ticari ve ekonomik işbirliği de dahil olmak üzere ikili ilişkiler gerekli düzeyde bulunuyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Erdoğan'ın Suriye ile ilgili açıklamasını da değerlendirerek, şunları söyledi:

"Suriye'de barışın tesis edilmesi sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Rusya bu konuda büyük çaba harcıyor. Komşu ülkelerle bu sürecin daha başarılı bir şekilde gelişmesini sağlayacak temasları memnuniyetle karşılarız."

Sözcü Peskov, herkesin teröre karşı çıktığını vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti dahil tüm ülkelerle bu konuda işbirliği yapacağız." şeklinde konuştu.

KAYNAK: HABER7

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