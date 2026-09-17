Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar...

FED’DEN YENİ FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Fed, son toplantısında politika faizini artırma kararı alırken, önümüzdeki döneme ilişkin sıkılaşma adımlarının devam edebileceğinin altını çizdi. Yayınlanan güncel ekonomik projeksiyonlara göre, 18 Fed yetkilisinden 16'sı yıl sonuna kadar en az bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesini öngörüyor. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın da katıldığı toplantıda karar oy birliğiyle alındı.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırarak değerli metal üzerinde baskı oluştursa da analistler şahin mesajların halihazırda piyasalar tarafından satın alındığı görüşünde.