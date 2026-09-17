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Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar...

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Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar...
Altın fiyatları, Fed'in faiz artışı sinyali ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükselişe geçti. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar... 1 17

Altın fiyatları, Fed'in faiz artışı sinyali ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükselişe geçti. Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar... 2 27

Altın fiyatları, Fed'in faiz artışı sinyali ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yükselişe geçti. Yatırımcılar, Fed'in şahin mesajlarını fiyatlandırırken, spot altın ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 4.310,49 dolara tırmandı.

Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar... 3 37

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son faiz kararının ardından altın fiyatları perşembe günü yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Çarşamba günü Fed'in faiz kararı sonrası son altı haftanın en düşük seviyelerini test eden değerli metal, yatırımcıların Fed'in şahin mesajlarını fiyatlandırması ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. Spot altının ons fiyatı yüzde 1,1'lik artışla 4.310,49 dolara tırmanırken, gram altın da yüzde 1'lik artışla 6.758 TL'ye yükseldi.

Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar... 4 47
Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar... 5 57

FED’DEN YENİ FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Fed, son toplantısında politika faizini artırma kararı alırken, önümüzdeki döneme ilişkin sıkılaşma adımlarının devam edebileceğinin altını çizdi. Yayınlanan güncel ekonomik projeksiyonlara göre, 18 Fed yetkilisinden 16'sı yıl sonuna kadar en az bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışına gidilmesini öngörüyor. Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'ın da katıldığı toplantıda karar oy birliğiyle alındı.

Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altının fırsat maliyetini artırarak değerli metal üzerinde baskı oluştursa da analistler şahin mesajların halihazırda piyasalar tarafından satın alındığı görüşünde.

Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar... 6 67

PETROL DÜŞÜŞTE, ALTINDA TEKNİK FAKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR

Petrol piyasasında ise Suudi Arabistan’ın Umman hattı üzerinden piyasaya ek ham petrol sunacağına dair haberler, küresel arz endişelerini hafifleterek fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

Altın fiyatları yükselişe geçti: 6 haftanın sonunda İşte güncel rakamlar... 7 77

KÜRESEL PİYASALARIN GÖZÜ BOE VE JEOPOLİTİK GELİŞMELERDE

Piyasalar bugün İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) açıklayacağı faiz kararına kilitlendi. BoE’nin faiz oranlarını sabit bırakması beklenirken, yüksek enerji maliyetlerinin para politikasına etkisine dair verilecek mesajlar mercek altında olacak. Jeopolitik tarafta ise Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik hava operasyonları devam ederken, bölgedeki gerilim küresel risk algısını canlı tutmayı sürdürüyor.

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