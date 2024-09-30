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Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Uluslararası Beypazarı Festivali'nde cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yavaş, CHP kendisini aday göstermesi durumunda cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu yıl 27'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Beypazarı Festivali'ni ziyaret etti. Festivalde cumhurbaşkanlığını ele alan Yavaş, adaylığını bir kez daha destekledi.

Konser öncesinde Yavaş, Beypazarı için yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildiğini hatırlattı.

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Yavaş, "Nasip 2019 yılındaymış ve 5 yıl içerisinde bütün Türkiye belediyeciliğin nasıl yapıldığını gördü ve "Mansur Yavaş belediyeciliği" olarak belediyecilik literatürüne girdi". Ve bugün 3 olan belediye sayımız 16 oldu. 4 ilçede rakibimizden daha fazla oy kazandık. yani sayılar 20, 21 ve 22. Ankara'nın tamamı bile Mansur Yavaş belediyeciliğine katılabilecekti" dedi.

"PARTİM ADAY GÖSTERİRSE CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAYIM"

Yavaş daha sonra cumhurbaşkanlığı adaylığı, ülkenin ekonomik durumu ve okul temizliği konularını ele aldı.

Bu konu şu anda ülke gündeminde yok. Bununla birlikte, partim aday gösterirse her yerde belirtiyorum ki, cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve kesin olarak kazanacağız. Şu anda önceliğimiz tüm belediye başkanlarıyla işbirliği yapmak. çünkü halk bilinen ekonomik zorluklar nedeniyle yoksul.

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