O salgın can almaya devam ediyor! 500 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam kolera vaka sayısının 17.411 olduğunu açıkladı.



Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 535'e ulaştı.

Ünlü ismin oğlu cinsiyet değiştirmişti! Çiçek Dilligil'den duygusal mesaj

A101'e kaçırılmayacak ürünler geliyor! A101 3 Ekim 2024 perşembe aktüel ürünler kataloğu





Haziran ayından bu yana Sudan'da etkili olan yağışlar ve seller kolera salgınını teşvik etti. 12 Ağustos'ta, Sudanlı yetkililer kolerayı bir salgın ilan etti.



Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin yetersiz çalışması salgın hastalıkların yayılmasını daha da hızlı hale getiriyor.