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O salgın can almaya devam ediyor! 500 kişi hayatını kaybetti

Kolera salgını hızlı bir şekilde yayılıyor. Sudan'da salgın 535 kişiyi öldürdü.

O salgın can almaya devam ediyor! 500 kişi hayatını kaybetti
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Sudan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam kolera vaka sayısının 17.411 olduğunu açıkladı.

Açıklamada, kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 535'e ulaştı.

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Haziran ayından bu yana Sudan'da etkili olan yağışlar ve seller kolera salgınını teşvik etti. 12 Ağustos'ta, Sudanlı yetkililer kolerayı bir salgın ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin yetersiz çalışması salgın hastalıkların yayılmasını daha da hızlı hale getiriyor.

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