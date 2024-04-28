Eski Survivor yarışmacısı şoku yaşadı! Sevgilisini başka kadınla yakaladı

Survivor'da iyi performans gösteren milli sporcu Aycan Yanaç, sevgilisi Muhammed Zeyit Günay tarafından ihanete uğradı. Yarışmacı, sevgilisinin bir yerde bir kadınla ilişkiye girdiğini öğrendiğinde olay çıkardı.

5 Yıl Sonra Gözüm Açıldı

TV100, aldığı haber üzerine gittiği yerde sevgilisini bir kadınla gördü. Çıldırdığı için Yanaç sevgilisine tokat attı. Yaşanan kavganın ardından Günay, güvenliklere "Bunu atın" diyerek sevgilisini mekandan çıkardı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen güzel yarışmacı, "5 yıl sonra gözüm açıldı" dedi. "Herkes kendine yakışanı yapar" dedi ve kişisel yaşamıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemedi. Yanaç'ın ellerindeki yaralar da gözlerden kaçmadı.

Daha önce Aycan Yanaç, Survivor yarışmasında sevgilisinin ihanetini yaşamıştı.