Çorum'da dehşet olay! Mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenine kurşun yağdırdı!

Çorum'un Bayat ilçesinde bir şahıs, mahkemelik olduğu kız kardeşini ve yeğenini kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerinin duyulması üzerine oley yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'un Bayat ilçesinde bir kişi, tehdit nedeniyle davalık olduğu kız kardeşi ile kız kardeşinin oğlunu tabancayla ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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