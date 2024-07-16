Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim takvimi

Yaz tatiline devam eden öğrenciler ve velileri, 2024-2025 okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulların açılacağı tarihi öğrenmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yaz tatili ne zaman bitecek ve okullar ne zaman açılacak?

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Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 eğitim öğretim takvimi

Yaz tatilini tamamlayan milyonlarca öğrenci, okulların yeniden açılacağı tarihi düşünmeye başladı. Okulların kapanmasıyla birlikte karnelerini alan ve yazlık beldelere akın eden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim takviminin açıklanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağını merak ediyor.

Okullar ne zaman açılıyor?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından imzalanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 2 Eylül Pazartesi itibariyle başlayacak.

Bu nedenle, okullarda ilk dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi'nden başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma'ya kadar devam edecek.

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Uyum haftası programı

2024-2025 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uyum eğitimleri 2-6 Eylül'de başlayacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıf öğrencileri, ortaokul hazırlık sınıfı öğrencileri ve pansiyonda kalacak öğrenciler, okul hakkında bilgilendirilecek ve akademik ve mesleki gelişimlerini desteklenecektir. Ayrıca yeni girdikleri eğitim ortamına hızlı bir şekilde uyum sağlamak için gerekli rehberlik çalışmaları yapılacaktır.

Yarıyıl ve ara tatil tarihleri

İlk dönem ara tatili, 11 Kasım ila 15 Kasım 2024'te olacak.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi'nden başlayarak 31 Ocak 2025 Cuma'ya kadar devam edecek. 3 Şubat 2025 Pazartesi'nde başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 Cuma'ya kadar devam edecek.

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi'nden başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma'ya kadar devam edecek.

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