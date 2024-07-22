8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar

Faizsiz kredi seçenekleri, son zamanlarda yüksek faiz oranlarıyla başa çıkmakta zorlanan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağlıyor. 8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankaları sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar

Faizsiz krediler sunan sekiz banka, yeni düzenlemeleriyle acil nakit ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Faizsiz kredi veren bankalar ve kredi verdikleri tutarlar burada bulunabilir.

Faizsiz krediler, birçok banka tarafından yeni müşterileri çekmek ve mevcut müşterilerine ek faydalar sağlamak için kullanılır. Bu kampanyalar, acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Faizsiz kredi veren bankaların sunduğu kampanyalar ve kredi miktarı aşağıdaki gibidir:

Faizsiz kredi veren bankalar

QNB Finansbank'tan faizsiz altı aylık 10.000 TL kredi. Ek olarak, faizsiz 20.000 TL'lik 3 ay vadeli nakit avansı mevcuttur.

Ehliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecekEhliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranıLiselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı

Sıcak havalarda bekleyen tehlike! Güneş çarpmasına dikkat edinSıcak havalarda bekleyen tehlike! Güneş çarpmasına dikkat edin

Enpara, üç aylık bir süre için 20.000 TL'lik masrafsız bir ihtiyaç kredisi sunuyor.

Akbank'tan 20.000 TL'lik 6 aylık bir ihtiyaç kredisi.

Garanti BBVA: 20.000 TL faizsiz, 6 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi.

Türkiye İş Bankası: Faizsiz 25.000 TL nakit avans, 3 ay vadeli.

Yapı Kredi: Faizsiz yirmi bin TL nakit avans, üç ay boyunca kullanılabilir.

Albaraka: Faizsiz 15.000 TL kredi, 3 ay ertelemeli ve 6 ay vadelidir.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan iki seçenek vardır: altı aylık 10.000 TL faizsiz kredi ve üç aylık 25.000 TL taksitli nakit avans.

Bankalar, yeni müşterilerine faizsiz kredi kampanyaları sunar. Bu krediler, acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler için önemli bir seçenek sunuyor. Faizsiz krediler, bankaların müşteri memnuniyetini artırmayı ve rekabetçi piyasada öne çıkmayı amaçlar.

Etiketler :
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Piyasaların en bilindik ismi uyardı: Emtiada çarşı pazar karışabilir…
Piyasaların en bilindik ismi uyardı: Emtiada çarşı pazar karışabilir…
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…
TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Son Haberler
Çanakkale Ezine'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi, deprem İstanbuldan'da hissedildi
Çanakkale Ezine'de 4.7 şiddetinde deprem meydana geldi, deprem İstanbuldan'da hissedildi
Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!
Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen'in savunması akıllara durgunluk verdi!
Now haber spikeri Gülbin Tosun haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanma tehdidi yaptı
Now haber spikeri Gülbin Tosun haddini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı ayaklanma tehdidi yaptı
8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar
8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM, 23 Temmuz Salı indirimli aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM, 23 Temmuz Salı indirimli aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 22 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 22 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Meğer öncesinde bu belirtiyi veriyormuş! Kalp krizi belirtileri neler?
Meğer öncesinde bu belirtiyi veriyormuş! Kalp krizi belirtileri neler?
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Pendik'in gelecek vaat eden genç siyasetçisi Berat Maksut Usta, amatör Spor kulüpleri ile bir araya geldi
Pendik'in gelecek vaat eden genç siyasetçisi Berat Maksut Usta, amatör Spor kulüpleri ile bir araya geldi
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Başkan Erdoğan'dan yeni emekli sistem değişikliği açıklaması!
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Başkan Erdoğan'dan yeni emekli sistem değişikliği açıklaması!
Vergi borçlarına yeni düzenleme geliyor! Hangi vergi borçları silinecek?
Vergi borçlarına yeni düzenleme geliyor! Hangi vergi borçları silinecek?
Yorumlananlar
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı