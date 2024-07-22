8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar

Faizsiz krediler sunan sekiz banka, yeni düzenlemeleriyle acil nakit ihtiyacı olanlara yardım ediyor. Faizsiz kredi veren bankalar ve kredi verdikleri tutarlar burada bulunabilir.

Faizsiz krediler, birçok banka tarafından yeni müşterileri çekmek ve mevcut müşterilerine ek faydalar sağlamak için kullanılır. Bu kampanyalar, acil finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için harika fırsatlar sunuyor. Faizsiz kredi veren bankaların sunduğu kampanyalar ve kredi miktarı aşağıdaki gibidir:

Faizsiz kredi veren bankalar

QNB Finansbank'tan faizsiz altı aylık 10.000 TL kredi. Ek olarak, faizsiz 20.000 TL'lik 3 ay vadeli nakit avansı mevcuttur.

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Enpara, üç aylık bir süre için 20.000 TL'lik masrafsız bir ihtiyaç kredisi sunuyor.

Akbank'tan 20.000 TL'lik 6 aylık bir ihtiyaç kredisi.

Garanti BBVA: 20.000 TL faizsiz, 6 ay vadeli bir ihtiyaç kredisi.

Türkiye İş Bankası: Faizsiz 25.000 TL nakit avans, 3 ay vadeli.

Yapı Kredi: Faizsiz yirmi bin TL nakit avans, üç ay boyunca kullanılabilir.

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Albaraka: Faizsiz 15.000 TL kredi, 3 ay ertelemeli ve 6 ay vadelidir.

Türk Ekonomi Bankası (TEB) tarafından sunulan iki seçenek vardır: altı aylık 10.000 TL faizsiz kredi ve üç aylık 25.000 TL taksitli nakit avans.

Bankalar, yeni müşterilerine faizsiz kredi kampanyaları sunar. Bu krediler, acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler için önemli bir seçenek sunuyor. Faizsiz krediler, bankaların müşteri memnuniyetini artırmayı ve rekabetçi piyasada öne çıkmayı amaçlar.