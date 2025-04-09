Son dakika! Çin ile ABD'nin arasındaki ticaret savaşı kızıştı: Çin ek gümrük vergisini yüzde 84'e çıkardı! İşte, önemli detaylar...

ABD'nin dün akşam saatlerinden Çin'den ithal ürünlere getirilen ürünlere ek yüzde 104 tarife daha getirmesinin ardından Çin'den karşılık geldi. Çin, ABD'den ithal ürünlere getirilen gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı.

ABD-Çin arasında başlayan ticaret savaşları gerilimi hızla tırmanıyor.

Çin, ABD'yle tırmanan ticaret geriliminde, ABD’den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti. Bakanlık ek tarifelerin 10 Nisan'da uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

ABD'nin dün akşam saatlerinden Çin'den ithal ürünlere getirilen ürünlere ek yüzde 104 tarife daha getirmesinin ardından Çin'den karşılık geldi.

Çin, ABD'den ithal ürünlere getirilen gümrük tarifesini yüzde 84'e çıkardı.

Çin'in tarifesinin ardından Avrupa'da Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 4,2'ye yakın değer kaybıyla işlem görürken, Petrol fiyatları 57 dolara kadar düştü.

Çin Ticaret Bakanlığı ise 6 ABD kuruluşunu 'güvenilmez kuruluşlar' li̇stesine eklerken, 12 ABD kuruluşunu i̇hracat kontrol li̇stesine ekledi̇.

2 NİSAN'DAN BU YANA NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

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Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart'ta ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşıyor.

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