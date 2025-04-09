Trump'ın dünya liderleri için olay açıklaması:"Ülkeler bizi arıyor, yalakalık yapıyorlar" diyerek dalga geçti... İşte, o konuşmaya ilişkin detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri için düzenlenen bir bağış toplama galasında yaptığı açıklamalarla büyük tepki topladı. Konuşmasında dünya liderleriyle dalga geçen Trump, bazı ülkelerin kendisine yalvardığını iddia ederek, "Bu ülkeler bizi arıyorlar, k.çımı öpüyorlar" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu. Trump'ın bu sözleri, büyük tartışmalara yol açtı.

Trump'ın, dünya çapındaki liderlerle alay ettiği açıklamaları geceye damgasını vurdu. Konuşmasında, bazı ülkelerin anlaşma yapmak için kendisine yalvardığını söyleyen Trump, taklit yaparak şu ifadeleri kullandı: "Lütfen, lütfen efendim anlaşma yapalım. Her şeyi yaparım efendim." Bu açıklamalar, salondaki kalabalık tarafından gülüşlerle karşılanırken, dış politika konularındaki ciddi yaklaşımlarını da sorgulattı.

Cumhuriyetçilerle Alay Etti

Trump, konuşmasında sadece dünya liderleriyle değil, aynı zamanda Kongre üyeleriyle de alay etmeyi ihmal etmedi. Özellikle Cumhuriyetçi Parti'nin bazı üyeleri ile tartışmalarını eleştiren Trump, "Size şunu söyleyeyim, benim müzakere ettiğim gibi müzakere etmiyorsunuz" şeklinde cümleler kurdu. Bu ifadeler, Trump'ın sadece dış politika değil, iç politikada da güçlü bir figür olmaya devam etmek istediğini gösteriyor.

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Gümrük Vergileri ve İlaç Sektörü Üzerine Açıklamalar

Trump, konuşmasında ABD'nin dış ticaret politikaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Çin'den ithal edilen mallara uygulanacak olan gümrük vergisinin 9 Nisan 2025'ten itibaren yüzde 104'e çıkacağını duyurdu. Trump, bu açıklamaların hemen ardından ilaç sektörüne yönelik de önemli mesajlar verdi. ABD'nin ilaçları dışarıda üretildiği için büyük gümrük vergileri getireceklerini belirten Trump, "Bu ilaç tarifeleri sayesinde çok yakında bize koşarak gelecekler" dedi.

ABD'nin Yüksek İlaç Fiyatlarına Dikkat Çekti

Trump'ın ilaç sektörüne dair yaptığı açıklamalar, sağlık politikalarını ilgilendiren önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. ABD'de ilaç fiyatlarının, aynı ürünlerin diğer ülkelerdeki fiyatlarına göre 10 kat daha pahalı olduğunu belirten Trump, bu farkı ortadan kaldırmak için gümrük vergilerini devreye sokacaklarını ifade etti. Başkan Trump'ın bu adımının, ABD halkı üzerindeki etkileri merak konusu oldu.

Dış İlişkilerde Sert Bir Durus

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin dış ilişkilerindeki gerginliği de gözler önüne serdi. Özellikle ticaret savaşları ve gümrük tarifeleri gibi ekonomik araçların kullanımının arttığı bu dönemde, Trump'ın liderlik tarzı ve uygulamaları, dünya çapında farklı tepkilere yol açmaya devam ediyor.

Trump'ın İronisi ve Tartışmalı İfadeleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünya liderleriyle dalga geçerek ve Cumhuriyetçilerle alay ederek yaptığı açıklamalar, uzun süre gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Trump'ın skandal ifadeleri, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok soru işaretine neden oldu. Hem iç siyasette hem de dünya genelinde büyük yankı uyandıran bu sözlerin, Trump'ın yönetim tarzının bir yansıması olup olmadığı ise önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.

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