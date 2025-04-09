Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: CHP faşizmin ete kemiğe bürünmüş halidir! Erdoğan'ın konuşmasının detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye, "Başınıza ne geldiyse sizin kavuk sevdanız yüzünden geldi. CHP'yi bu bataklığa siz soktunuz. CHP demek cunta demektir. CHP faşizmin ete kemiğe bürünmüş halidir" sözleriyle tepki gösterdi.

Büyük küçük demeden, herkesi etkileyecek, şiddetli bir kasırganın geldiğini söylemek abartılı bir yaklaşım olmayacaktır.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuz günden güne ete kemiğe bürünmekte, milli ülkümüz olarak tüm ihtişamıyla Şimal Yıldızı misali parlamaktadır.Türkiye icazet alan değil, icazeti alınan ülke konumuna gelmiştir.

Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar...

CHP'nin milletin iradesiyle sorunları vardır. CHP'nin özgürlük anlayışı sadece kendileri içindir. CHP faşizmin ete kemiğe bürünmüş halidir.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize "Hoş geldiniz" diyor, kendilerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Konuşmamın hemen başında aileleriniz ve sevdiklerinizle birlikte huzurla idrak ettiğinize inandığımız Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. AK Parti teşkilatları Ramazan-ı Şerif sürecinde il, ilçe, belde başkanlarıyla olağanüstü çalışmalarda bulundu. Kelimenin tam anlamıyla kardeşlik rüzgarı esti. 85 milyon olarak hepimizin büyük bir aile olduğunu tekrar hatırladık ve hatırlattık. Sadece kadın kollarımız 4,5 milyon insana ulaşmış. Milletin evinde halkımızın çok farklı kesimlerini ağırladık. Kimseyi ayırmadan hep beraber rahmet ve bereket ayının hakkını verebilmek için gayret gösterdik. Allah'tan zulümler ve katliamlar sebebiyle buruk geçirmediğimiz bayramlara kavuşturmasını niyaz ediyorum.

"ŞİDDETLİ BİR KASIRGA GELİYOR"

Küresel sistem açıkçası temelden çatlıyor. Siyasal düzenin yerine daha korumacı bir yapının yükselmekte olduğunu görüyoruz. Sadece Asya'da AB'de ABD'de değil devlet toplumu ve ekonomiyi güçlendiren politikalar üretiyor. Uluslararası siyasetin neredeyse tüm aktörleri yeni arayışlara giriyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek bir şiddetli kasırganın geleceğini söylemek abartı olmaz. Şunu büyük bir gururla bir kez daha söylemek zorundayım. Bu süreci en iyi okuyan en iyi yöneten ülkelerden biri Türkiye'dir.

"TÜRKİYE YENİ DÖNEME DAMGASINI VURMAKTADIR"

Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışına itilen ülkemiz yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri olmuştur. Söylemi dikkatle takip edilen bir ülke olarak Türkiye'nin ismi her platformda daha sık zikrediliyor. İdrak yolları kapalı olmayanlar şu hakikati çok net görmektedir. Türkiye güçlü alt yapısıyla yeni döneme damgasını vurmaktadır.

"TÜRKİYE İCAZET ALAN DEĞİL, İCAZETİ ALINAN ÜLKE KONUMUNA GELDİ"

Ülkemizdeki muhalefetin anlamadığı gerçeklik budur. Onlar hala eski Türkiye'de yaşadıklarını sanıyorlar. Onlar hala Türkiye'nin icazet gördüğü zannıyla hareket ediyorlar. Türkiye icazet alan değil, icazeti alınan ülke konumuna gelmiştir. Türkiye senaryosunu kendi yazdığı oyunları oynayan ülke konumuna gelmiştir. Batılı güçler hiç hoşuna gitmese de yeni Türkiye'yi benimsemek zorunda kalmıştır. Muhalefet hala Türkiye'nin çok farklı bir lig olduğunu kavrayamadı. Özellikle Batı ile münasebetler konusunda nasıl bir paradigma değişimi yaşadığını anlayamadılar.

CHP'nin içler acısı haline baktıkça ülkemiz adına üzülüyoruz. Kendi milletlerini hiçbir zaman tanıyamadılar, korkarım hiçbir zamanda tanıyamayacak.

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"VATANDAŞIMIZ GÖNLÜNÜ FERAH TUTSUN"

Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta evrildi. Sermaye piyasalarındaki depremin artçıları henüz oturmadı. Kimi büyük ekonomilerin daralmaya girmesi kuvvetle muhtemeldir. 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide güçlü bir ekip kurduk. Ekonomik sorunları çözecek ve şoklara karşı dirençli hale getirecek programı hayata geçirdik. Dünyada ciddi belirsizlik ortamı var ama Türkiye'nin de güçlü bir ekonomi programı var.

Ticaret, üretim ve ihracat tarafında menfi durum beklemiyoruz. Düşük tarife uygulanan ülkeler olmamızla bu dönemi daha kolay atlatacağız. İş dünyamız müsterih olsun, vatandaşımız gönlünü ferah tutsun.

Her bakımdan umut veren bir hikayeye sahibiz. Makro ekonomik istikrar ve reform imkanı ile bu hikayeyi avantaja dönüştürdük. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Yıllık enflasyon 10 aydır geriliyor. Enflasyondaki düşüş sürecektir. Maliye politikasındaki disiplinli duruşumuza devam ediyoruz. Dış dengede iyileşme var. İhracat tarafında da işler yolunda gidiyor. Cumhuriyet tarihimizin ikinci en yüksek günlük ihracatına ulaştık.

CHP'YE SERT TEPKi

19 Mart'tan bu yana siyaset sahnesinde çok farklı bir oyun oynanıyor. Oyunun yazarı CHP'liler. Oyunun kurgucusu CHP'liler. Oyunun figüranları CHP'liler. Sahne CHP'nin, perde CHP'nin, kapatan CHP... Bilinmeyen tek bir şey var; Bu orta oyununun kavuğunun kimde olduğuydu... Kurultayla birlikte kavuk Sayın Özel'in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpan onlar, İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar. Şikayeti yapan onlar. Zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar...

Sen bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Kendi iç tartışmalarının faturasını ne bize ne de milletimize kesemezsiniz. Şimdi çıkmışlar yok şu gözaltına alındı, yok onu serbest bırakın. Başınıza ne geldiyse sizin kavuk sevdanız, koltuk sevdanız yüzünden geldi. Kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz. CHP'yi bu bataklığa siz soktunuz. O gençleri polisle çatıştıran sizsiniz, o gençlerin hayatları karardıysa bunun sorumlusu sizsiniz. Tarih boyunca hep bunu yaptınız, sandıkta kazanamayınca gençleri sokağa döktünüz. Onların akan kanlarından kendiniz rant devşirdiniz. Çoğu zaman koskoca bir hiç uğruna bu ülkenin çocuklarını feda ettiniz. Sonra da utanmadan çıktınız ve başkalarını suçladınız.

"REZİL RÜSVA OLDULAR"

Millet CHP'nin bu senaryolarına prim vermiyor. Güvendiğiniz dağlara da çoktan karlar yağdı. Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Aradığınız numaralar ya kapalı, ya da sizi engelledi. Kimse sizi umursamıyor. Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Rezil rüsva oldular. Boykot çağrıları deseniz, CHP yönetimini vurdu. Tüm cephelerde bozguna uğradılar.

Millet artık bu kavuk oyunlarına inanmıyor. Bizi cuntacılıkla itham ediyorlar. Buraya özellikle dikkat çekmek istiyorum.

Gençler CHP'nin tarihini öğrensin. 3 haftada tüm itibarını kaybettiler. CHP'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü. Koltuğu çok severdi. CHP'deki koltuğunu 1972 yılında 88 yaşında iken, o da Bülent Ecevit karşısında kaybedince bıraktı. 1946'da kendi isteğiyle değil, yoğun uluslararası baskılar nedeniyle çok partili hayata geçmek zorunda kaldı. Buna mecburdu.

"CHP DEMEK CUNTA DEMEKTİR"

CHP iktidara gelemeyince ne yaptı? 27 Mayıs cuntasının taşlarını döşedi. CHP ülkenin ayarlarını öyle bozdu ki; 1961,62,63,69,71 yıllarında cunta girişimleri oldu. 12 Mart Muhtırasını alkışladılar. 12 Eylül cuntasına giden yolu açtılar. 28 Şubat darbesine alenen alkış tuttular. 27 Nisan bildirisinin arkasında durdular. Ordu göreve diye gösteriler yaptılar. 17-25 Aralık darbe girişiminin, gezi kalkışmasını aktörü oldular. Darbecilerin sırtını sıvazladılar.

CHP genel başkanına kendi partisinin tarihini iyi okumasını tavsiye ediyorum. Kirli geçmişiyle yüzleşmesini öneriyorum. Siz yatın kalkın yargıya dua edin ki sizi kendi içinizden çıkan cuntadan onlar kurtardı. CHP demek cunta demektir.

"CHP FAŞİZMİN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİDİR"

Aziz kardeşlerim CHP tam olarak işte budur. CHP'nin ülkenin meseleleriyle işi olmaz. CHP'nin vizyonu yoktur. CHP'nin milletin iradesiyle sorunları vardır. CHP'nin özgürlük anlayışı sadece kendileri içindir. CHP faşizmin ete kemiğe bürünmüş halidir. Geçen hafta olanları ibretle takip ettik. Sessiz kaldı diye sanatçılara, şirketlere baskı yaptılar. Yılladır yol yürüdükleri ekran yüzlerini sırf istediklerin kadar bağırmadılar diye linç ettiler. Daha iktidar umudu yokken bunu yapanlar es kaza ellerine yetki geçse ne yaparlar, varın siz düşünün. Cürümleri kadar yer yakalarlar. Ne tehditler, ne boykot adını verdikleri linçlerle bir yere varamazlar. Eski Türkiye artık yok, anarşi ile sokaklarını esir aldığınız Türkiye yok. Ticareti, üretimi kilitlediğiniz günler çok geride kaldı. Arkanıza aldığınız vesayet kurumlarıyla parmak salladığınız Türkiye geride kaldı.

15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulmuş bir Cumhur İttifakı var. Bağımsız bir yargı var. Her türlü vesayetten kurtulmuş bir Türkiye var. Diplomasisiyle, savunmasıyla zalimlerin karşısında duran bir Türkiye var. Ne yaparsanız yapın bunu değiştiremeyeceksiniz. Ajanlarla, para kuleleriyle, sınır ötesine yaptığınız çağrılarla varabileceğiniz bir yer yok. Sandıktan çıkan iradeye kuzu kuzu teslim olacaksınız. Buradan açık açık sesleniyorum. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Korkaklar kaybetmeye mahkumdur. Türkiye'yi yerinde sayanlar değil, hedeflerine emin adımlarla yürüyenler istikbale taşıyacaktır.

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