CİMER'e şikayet yağıyor: Bu uygulamalar büyük tuzak, kredi kartlarından habersiz ücret çekiliyor!

CİMER'e şikayet yağıyor: Sosyal medyadan "ücretsiz deneme" diye indirilen uygulamalar, vatandaş için para tuzağına dönüştü.

Ücretsiz denilen uygulamalar için kredi kartlarından habersiz üyelik ücreti çekiliyor. İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Son dönemde özellikle sosyal medyada sıkça sunulan film, dizi, oyun, spor, sağlık gibi uygulamaların ücretsiz denemeleri yeni bir tuzak haline geldi. Bir pazarlama tekniği olarak sunulan uygulamaların ücretsiz deneme kullanımları kredi kartına ekstra olarak yansırken bunu fark etmeyenler ise aylarca bu hizmetlerin ücretlerini ödüyor.

İPTAL AYLAR ALIYOR

Vatandaşlar ücretsiz deneme yapıp sonra kapatacağını düşündüğü uygulamalar nedeniyle binlerce liralık faturaları ay sonu ekstrelerinde görünce büyük bir şok yaşıyor. Bu konuda üyeliği iptal etmek de günler hatta bazen aylar alabildiği için ciddi bir mağduriyet oluşuyor. Vatandaşlar sorunu Tüketici Hakem Heyetleri, CİMER ve şikayet platformlarına taşırken, konuyla ilgili acil çözüm bekleniyor.

FİLM, SPOR, OYUN UYGULAMALARI

Sistem şöyle işliyor: Bir kişi ilgi alanı olan konuyu internette araştırdığında bu konuyla ilgili uygulamalar sosyal medya hesabında öneri olarak karşısına çıkmaya başlıyor. Örneğin bir kişi diyet yapmak için internette diyet listesi aradığında ya da spor salonlarını araştırdığında sosyal medya bunların online platformlarda uygulamalarını önermeye başlıyor. Bu öneriler kişilerin merakına göre oyun, film, dizi ve gibi birçok farklı konu başlığında olabiliyor.

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GEL GEL YAPIYORLAR

Bu öneriler genellikle "Bir ay ücretsiz deneme", "Ücretsiz indir, bir hafta dene" şeklinde oluyor. "Ücretsizmiş, beğenmezsem kullanmam" diyen vatandaş ise bu uygulamaları indiriyor. Ancak uygulamayı indirebilmek için kredi kartı bilgilerini girmek gerekiyor. Vatandaş söz konusu deneme süresi bittikten sonra uygulamayı silince ücret ödemeyeceğini düşünüyor ancak o arada üyelik devreye giriyor ve arkasından ücret kesimi başlıyor.

KARTTA FARK EDİLMİYOR

Kredi kartına yansıyan bazı ücretler küçük olabiliyor. O nedenle bazen hiç fark edilmiyor ve aylarca kesilmeye devam ediyor. Aylar sonra kesilen ücreti fark eden vatandaş üyeliğini iptal etmek için de uzun bir süre mücadele ediyor. Çünkü bu ürünlerin üyelik iptali de bir hayli zor ve ekstra bir çaba gerektiriyor. Öte yandan bazı uygulamalar yurtdışında geliştiriliyor. O nedenle üyeliği sonlandırmak için bir çağrı merkezi ya da bir muhatap da bulunamıyor. Üyeliğini sonlandıramadığı için aylarca uğraşan da var kredi kartını kapan da...



MAĞDUR SAYISI ARTIYOR

Sosyal medyada yapılan reklam önerileriyle son dönemde bu konuda mağdurların sayısı da bir hayli artmış durumda. Bu konuda mağduriyet yaşayan aile hekimi E. Ö., yaşadığı zorlu süreci şöyle özetliyor: "Spor salonuna yazılmak için Google'da araştırma yapmıştım. Sonrasında sosyal medyamda evde spora dair reklamlar çıktı. Spora da çok vaktim olmadığı için evde yapma fikri sıcak geldi. Bir aylık ücretsiz deneme olarak çıkan bir uygulamayı telefonuma indirdim ancak uygulamanın dil seçeneğinde Türkçe yoktu ve önerdiği sözde spor teknikleri zaten bilindik şeylerdi. Uygulamayı beğenmediğim için 1-2 saatte telefonumdan sildim. Ancak 6-7 ay sonra fark ettim ki bu uygulamayı silsem dahi kredi kartımdan her ay düzenli ödeme alınmış. Toplamda 5 bin TL'nin üzerinden kullanmadığım bir uygulama için ücret ödemişim. Burada üyeliğimi sonlandırmak istediğimde şirketin Türkiye'de bir karşılığı olmadığını gördüm. Herhangi bir muhatap da bulamadım.

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