CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor

Saadet ve gelecek Partisinin birleşerek 20 milletvekili ile TBMM'de grup kurmasının ardından Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez'in ölümünden sonra, CHP'li Milletvekili Ali Fazıl Kasa Saadet Parti'sine transfer olmuş grup kurma hakkı devam etmişti. CHP'li milletvekilin partisine tekrar geri dönmesi ile grup kurma hakkını kaybediyor.

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CHP, Saadet Partisine verdiği ödünç vekili geri çağırdı, TBMM'de Saadet Partisi grubu düşüyor

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekilliği seçimlerinde 20 milletvekilliği kazanan Saadet ve Gelecek Partileri birleşerek TBMM'de grup kurma hakkı elde ettikten sonra ani kalp krizi ölümü ile vefat eden Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümü ile milletvekilliği 19'a düşmesi üzerine CHP'den milletvekili transfer ederek grup kurma hakkını devam ettiren Saadet Partisinde milletvekilinin CHP'ye tekrar geri döneceği belirtilerek Saadet partisinin TBMM'de grubunu kaybedeceği belirtiliyor.

SAADET PARTİSİ TBMM'DEN GRUBU DÜŞEBİLİR

Dün ise CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken bir transfer yaşandı.

Meral Akşener'in "Partiden ayrılacak son arkadaşımdı" dediği İyi Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partisinden istifa edip CHP'ye geçti.

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BİR İSİM DAHA DÖNÜYOR

Yankıömeroğlu'na rozetini Özgür Özel takarken, konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam edecek.

Bu doğrultuda yerel seçimler öncesi Saadet Partisi'nin TBMM'de grup kurması için gönderilen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da geri dönüyor.

Eski ittifak ortağı Saadet Partisi'ne yapılan seçim yatırımının karşılığını bulması sonrası, Kasap’ın yerine Saadet’e gideceği ileri sürülen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın da CHP’de kalmaya devam edeceği öğrenildi.

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SAADET PARTİSİ'NİN MECLİS GRUBU DÜŞÜYOR

Hal böyle olunca Saadet Partisi'nin Gelecek Partisi'yle birleşerek Meclis'te kurduğu grubun dağılmaması için Demokrat Parti formülü masada.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın aktardığına göre Saadet Partisi, Demokrat Partili bir milletvekilinin transfer edilmesiyle Meclis'teki grubuna devam edebilecek.

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Öte yandan geçtiğimiz yıl yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde küçük ortaklar olarak nitelendirilen Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti, CHP listelerinden seçime girdi.

Gelecek Partisi'nden ve Saadet Partisi'nden 10'ar milletvekili CHP listelerinden milletvekili seçildi.

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