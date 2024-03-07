DEM'e kapıyı kapatan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'a CHP'li yandaşlardan büyük tepki

Cumhuriyet Halk Partisinin Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın seçim mitinginde yaptığı konuşmada " Belediyemizin kapıları herkese olacak sadece DEM partiye hariç" açıklaması CHP ile DEM Parti arasında krize yol açarken CHP yandaşları Burcu Köksal'a "Sen kimsin faşist" diyerek çok sert tepki gösterdi.

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DEM'e kapıyı kapatan CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'a CHP'li yandaşlardan büyük tepki

CHP'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, Genel Başkan Özgür Özel'le birlikte yaptığı mitingde DEM Parti'ye kapıyı kapattıklarını söyledi.

BURCU KÖKSALA CHP'Lİ YANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ

TELE-1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Köksal'ın açıklamalarının "skandal" olduğunu belirterek, "Bu gericilik, faşizansız. Kimsin sen ya? Orta Anadolu gericiliğine yaslanan siyasal yaklaşım bu. Bu CHP'ye birçok kritik yerde seçim kaybettirir. Söylemleri Anayasal bir suç" ifadelerini kullandı.

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"BÖYLE FAİŞST ANLAYIŞI REDDETMEK LAZIM"

Bir başka yandaş gazeteci Fatih Portakal ise, Sözcü TV'de yaptığı programda, "Böyle faşist anlayışı reddetmek lazım. Siz milliyetçi seçmenin oyunu alacağım diye insanları karşı karşıya getirmeyin. Çok net ve öfkeyle söylüyor bir de" diye konuştu.

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