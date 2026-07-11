Çankaya Belediyesi’ne operasyon haberi! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'da sabahın erken saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var, işte önemli detaylar...

Ankara'da sabahın erken saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Polis ekipleri, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Belediye binalarında arama çalışmaları sürerken, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 27 kişi yakalandı. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyonun ardından birkaç saat içinde Ankara'da olacağını henüz gözaltına alınmadığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Başsavcılık, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, 27 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

SUÇLAMALAR HAYLİ AĞIR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, hakkında "suç örgütü kurma", "suç örgütüne üye olma", "rüşvet alma", "rüşvet verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin adreslerinde arama, el koyma işlemi yapıldı.

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27 KİŞİ GÖZALTINDA, POLİS BELEDİYEDE ARAMA YAPIYOR

Şüphelilerden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu arada sabah erken saatlerde Çankaya Belediyesi'nde polis ekiplerince arama yapıldı.

GÖZALTINA ALINANAN ARASINDA ABB BİR İSİM VAR

Gözaltına alınanlar arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı, Çankaya Belediye Meclis Üyesi Ahmet Ağırman ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın da olduğu öğrenildi.

BAŞKAN GÜNER'DEN İLK AÇIKLAMA

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner' den operasyona ilişkin ilk açıklama geldi.Güner şu ifadeleri kullandı:"Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız"

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