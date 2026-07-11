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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor: İlk 6 ayda 23 milyondan fazla yolcu kullandı

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-haziran dönemini kapsayan veriler doğrultusunda yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak 23 milyon 682 bin 281 olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor: İlk 6 ayda 23 milyondan fazla yolcu kullandı
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor: İlk 6 ayda 23 milyondan fazla yolcu kullandı

Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılın ocak-haziran dönemini kapsayan veriler doğrultusunda yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 oranında artarak 23 milyon 682 bin 281 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise geçen yılın ilk yarısındaki 128 bin 735 seviyesinden yüzde 6,3 artışla 136 bin 831'e yükseldi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rekor: İlk 6 ayda 23 milyondan fazla yolcu kullandı

Aylık bazda gerçekleşen operasyonel performans incelendiğinde ise haziran ayında 24 bin 216 uçuş ile 4 milyon 267 bin 864 yolcuya hizmet verildi.

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Kaynak:AA

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