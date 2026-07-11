Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran davasında son dakika: Haklarındaki iddianame tamamlandı, işte istenen cezalar

İkilinin WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği görüşmeler ise iddianamenin en kritik bölümünü oluşturdu:
Cebeci: Bana gelirken getirmeyi unutma ama sarılmamış doğal halde
Saran: Öyle yok bende
Cebeci: E hani ekmiştin, artık serbest oluyor yasa tasarısı hazır sana demiştim, hemen dik bence hatta arazi al satışını yaparsın inşaat için
Cebeci: Ben Escobar mıyım nereden bulayım, sen yetiştiriyordun ya başkanım yol birkaç dal takılalım
Saran: Çok içtik
Cebeci: Kafam hâlâ güzel o nasıl bir şeydi" ve "Müthiş bir şeymiş o bahçeden topla getir bana bir dahakine"
Ayrıca Cebeci'nin başka kişilerle yaptığı görüşmelerde, "THC'mi unutma, up olmak istiyorum" diyerek madde talebinde bulunduğu tespit edildi.