Erdoğan gururla duyurdu: 26 ülkeden kurmay subayları eğittik!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde 26 ülkeden kurmay subayların eğitildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Milli Savunma Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eğitimini tamamlayan subaylarımızın mezuniyetinde olmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Tüm subaylarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Biraz önce diplomalarını alan subaylar kurmay unvanı ile TSK'mıza, devletimize yüksek vazife şuuru ile hizmet edecekler. Türk ordusunun en güçlü vasıflarından biri olan kurmay akla bilgi ve kabiliyetleri ile en güçlü katkıları yapacaklar. Allah, ayağınıza taş değdirmesin, sizleri her türlü tehlikeden muhafaza eylesin.

Misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, dostluk dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum.

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Subaylarımızı eğiten hocalarımızı takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Şehitlerimizin tamamını yad ediyorum.

Kurmay subaylarımıza yeni vazifelerinde şimdiden üstün başarılar diliyorum. Keskin değişimlerin sıradanlaştığı bir dönemdeyiz. Savunma ve güvenlikte bu dönüşümü daha net gözlemliyoruz.

26 ülkeden kurmay subayları eğittik.

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