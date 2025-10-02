CHP Pendik İlçe Başkanını seçti: Niyazi Güneri İle Yola Devam Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik 14. Olağan İlçe Kongresi’nde iki adayın yarıştığı seçim sonucunda, başkanlığı Niyazi Güneri 18 oy farkıyla kazandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pendik 14. Olağan İlçe Kongresi’nde iki aday yarıştı. Mevcut başkan Niyazi Güneri’nin karşısına rakip olarak çıkan Yakup Yeter, az bir oy farkıyla seçimi kaybetti. Niyazi Güneri, henüz resmi olmayan rakamlara göre 18 oy fazla alarak seçimi kazandı.

1 Ekim 2025 Çarşamba günü (bugün) Pendik Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen CHP Pendik 14. Olağan İlçe Kongresi’nin henüz resmi olmayan sonucuna göre, mevcut ilçe başkanı Niyazi Güneri, oyu geçerli sayılan 400 delegenin 209’unun oyunu alarak yeniden ilçe başkanı seçildi. Rakibi Yakup Yeter ise 191 oy aldı. Bıçak sırtı geçen seçimde zaman zaman gergin anlar da yaşandı. Başkan adayları Niyazi Güneri ve Yakup Yeter hazırladıkları blok listelerle seçime katıldılar. Niyazi Güneri mavi, Yakup Yeter kırmızı renkli listeyle seçime girdi.

Divan Başkanlığına oy birliği ile Çağdaş Karaküçük, katip üyeliklere ise Yaşar Cömert ve Gülbahar Sevinç’in seçildiği kongreye Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu ve Kartal İlçe Başkanı Mert Polat da katıldı.

10’u aşkın partili kongrede söz alarak delegelere seslendi.

Pendik İlçe Başkanı Niyazi Güneri delegelere ve partililere şu sözlerle hitap etti:

Niyazi Güneri konuşmasında: “Değerli yol arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki bu mücadele kolay bir mücadele değil. Bu yolda yürümek cesaret ister, sabır ister, inanç ister. Ancak ne yazık ki bu zorlu süreçte, her zaman yanımızda olmasını beklediğimiz bazı arkadaşlarımızı meydanlarda, adliye önlerinde ve direniş alanlarında göremedik. Özellikle rakibim olan ilçe başkan adayımızın bu çok kritik dönemlerde örgütümüzün yanında, meydanlarda, kayyuma karşı direnişin merkezinde yer almasını çok arzu ederdik. Hadi olamadınız ya, en azından sosyal medya paylaşımları ile sürece destek olmanızı beklerdik. Şu an il başkanımız ile poster poster paylaşımlar yaparken, geçmiş zamanda yapmadığınız, katılmadığınız eylemler hiç mi aklınıza gelmedi? Genel başkanımız ve il başkanımızın yanında olmak, ilçe başkan adayı olduğunuzda mı aklınıza geldi? Genel başkanımızla fotoğraf paylaşmak kolay, ama haksızlıklara karşı susmak zor değil mi?

Tekrar belirtmek istiyorum, bu sadece bir siyasi yarış değil, bu bir vicdan meselesidir. Bu partide koltuk için değil, adalet için mücadele etmeliyiz. Siyaset koltuk peşinde koşmak değil, bedel ödemeyi göze almaktır. Cumhuriyet Halk Partisi tarih boyunca zorluklar karşısında susmayanların, boyun eğmeyenlerin partisi olmuştur. Söz konusu halkın iradesi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ise bizim için zorunluluktur. Bu kürsüden samimiyetle sesleniyorum: Gelin bu mücadeleyi birlikte verelim. Eleştiriye, yarışa evet, ama omuz omuza mücadeleden geri durmayın. Çünkü mesele koltuk değil, mesele memleket.

Kıymetli Cumhuriyet Halk Partililer, değerli arkadaşlarım, daha 18 yaşıma yeni basmışken seçim pusulasında oy verirken Cumhuriyet Halk Partisi’nin sadece bir amblem olarak değil, bir umudu, bir mücadeleyi, bir tarihi mühürledim. Ben bu partiye 1999 yılında baraj altında kaldığımız zor dönemde bile oy verdim, destek oldum. Bir kez bile olsun partimizi yalnız bırakmadım, umutsuzluğa kapılmadım. Aradan geçen 40 yıl boyunca ne kişi ve mücadele etmek için hep var oldum. Sokakta dövülen gençler, hakkı yenen işçiler, sesi kısılmaya çalışılan kadınlar için burada oldum.

Bu parti benim evimdir. Bu örgüt benim ailemdir. Bu kimlik benim onurumdur. Bugün karşınızda sadece bir ilçe başkan adayı olarak değil, bu partinin sadık bir evladı olarak duruyorum. Daha önce kongrelerde seçimi kazanamazsam aday olmayacağımı söylemiştim. Olağan durum olmuş olsaydı, ben bu sözün arkasındayım. Ancak olağanüstü durumlar yaşandı. Belediye başkanlarımız ve siyasi yol arkadaşlarımız tutuklandı. İl Başkanımız Özgür Çelik yargılanıyor. Bu olağanüstü durumlarda baba ocağımızı terk etmemi, korkmamı, kaçmamı kimse benden beklemesin.” dedi.