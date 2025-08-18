CHP lideri Özel'den Çerçioğlu'na nisbet: Aydın mitingi için çağrı yaptı!

CHP liderinden dikkat çeken karar: Özgür Özel, Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılmasının ardından bugün Aydın'da miting düzenliyor.

Programın duyurusunu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel paylaşımında Çerçioğlu'na göndermede bulunarak "Korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun bu hamlesi kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, CHP bu gelişmenin ardından harekete geçti.

AYDIN MİTİNGİ BUGÜN YAPILACAK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aydın'da bugün düzenlenecek mitingi duyurdu.

ÇERÇİOĞLU'NA GÖNDERMEDE BULUNDU

Özel "Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız" derken, AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na isim vermeden gönderme yapması da dikkat çekti.

"BU TOPRAKLARA ADALET GELENE KADAR DURMAYACAĞIZ"

CHP liderinin paylaşımı şu şekilde; "Bugün efeler diyarı Aydın'dayız! Zalimin yoluna minnet etmeyenlerle, korkmayanlarla, sinmeyenlerle buluşacağız. Kısa çöp uzun çöpten hakkını alana kadar, bu topraklara adalet gelene kadar durmayacağız!"

