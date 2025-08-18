Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı
Yayınlanma:
18 Ağustos 2025 12:54
otomotivin dev firmalarından gemileri yakarak kampanya yarışına girerek otomobil alıcılarına çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı sunmaya hazırlanıyor. İşte kampanya şartları ve detayları.
1 31
Renault otomotiv şirketinin 2025 Ağustos ayı kampanyaları incelendiğinde ise, taksitle sıfır otomobil satışının başladığı görüldü. Bu durum, Renault yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Ancak bahsedilen tutar, otomobil fiyatının yalnızca bir kısmını karşılıyor.
2 31
RENAULT TAKSİTLE OTOMOBİL SATACAK
3 31
Renault otomotiv şirketi, 2025 Ağustos ayında 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 1,99 faiz imkanı olduğunu açıkladı.
4 31
Kampanyanın tüm binek araçlarda geçerli olduğu duyuruldu. Yeni Duster SUV araçta da olduğu anlaşılan kampanyanın detayları aşağıda yer alıyor.
5 31
Kampanyanın Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olduğu ve tüm binek araç modellerinde perakende satın alımında bireysel müşteriler (tüketiciler) için olduğu belirtildi.
6 31
Kampanyadaki 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranının aylık ödemesi 40.057 TL olarak açıklandı. Ek olarak otomobil için peşinat ödemesinin ayrıca yapılacağı duyuruldu.
7 31
Öte yandan finansman kampanyalarının Renault Finans'ın şartlarına bağlı olduğu, kampanyalı faiz oranlarının bireysel kullanımda +1 yıl Maxxi Warranty ürünü ile birlikte geçerli olduğu açıklandı. Maxxi Warranty ürünü satın alınmadığında ise, Renault Finans'ın baz faiz oranının uygulanacağı belirtildi.
8 31
Finansman kampanyalarının birleştirilemeyeceği ve kredi tahsis ücretlerinin kredi bedeline dahil olmadığı aktarıldı. Faiz oranı ile maliyet oranlarının, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre farklılık gösterebildiği açıklandı.
9 31
Taksit kampanyasının 31 Ağustos 2025 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu belirtildi. Ayrıca kampanya bitiş tarihi ile kapsamında değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu duyuruldu.
10 31
Daha detaylı bilgi almak için ilgili otomotiv şirketiyle iletişime geçilebilir.
11 31
YENİ DUSTER SUV OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
12 31
Yeni Duster SUV otomobil modelinde taksit imkanı olması pek çok insanın dikkatini çekti. Ancak bahsedilen tutar, otomobil fiyatının sadece bir kısmını karşılıyor. Bu durum, Yeni Duster SUV aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor.
13 31
Aşağıda Renault Yeni Duster SUV otomobil modelinin 14 Ağustos 2025 tarihli fiyat listesi yer alıyor.
14 31
Versiyonu: Evolution full hybrid 145hp E-Tech. Fiyatı: 2.095.000 TL.
15 31
Versiyonu: Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4. Fiyatı: 2.165.000 TL.
16 31
Versiyonu: Techno full hybrid 145hp E-Tech. Fiyatı: 2.131.000 TL.
17 31
Versiyonu: Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4. Fiyatı: 2.211.000 TL.
18 31
SKODA'DA OTOMOBİLDEKİ KAMPANYAYI DUYURDU!
19 31
Skoda, Türkiye'de yoğun ilgi gören otomotiv şirketlerinden biri. Bünyesinde; Kamiq, Karoq ve Kodiaq dahil olmak üzere çeşitli otomobilleri bulunduruyor.
20 31
Skoda'nın en uygun SUV aracı ise, Kamiq olarak ön plana çıkıyor. Skoda Kamiq SUV otomobil modelinin 2025 Ağustos ayı kampanyaları incelendiğinde, tüm versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra bir Fiat Egea Cross Limited versiyonundan ucuz olarak ön plana çıktı.
21 31
SKODA İNDİRİMLERİ DUYURDU
22 31
Skoda otomotiv şirketi tarafından açıklanan 2025 Ağustos ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Skoda Kamiq SUV otomobildeki indirimlerin adeta peş peşe geldiği görüldü.
23 31
Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonda 315.800 TL,
24 31
Premium 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonda 293.600 TL,
25 31
Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonda 351.900 TL indirim var.
26 31
SKODA KAMIQ SUV OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ
27 31
Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.897.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.649.900 TL.
28 31
Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.194.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.879.100 TL.
29 31
Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.314.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.021.300 TL.
30 31
Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.619.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.268.000 TL.
31 31