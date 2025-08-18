  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı

Yayınlanma:
Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı
otomotivin dev firmalarından gemileri yakarak kampanya yarışına girerek otomobil alıcılarına çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı sunmaya hazırlanıyor. İşte kampanya şartları ve detayları.
Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 1 131

Renault otomotiv şirketinin 2025 Ağustos ayı kampanyaları incelendiğinde ise, taksitle sıfır otomobil satışının başladığı görüldü. Bu durum, Renault yaptı yapacağını dedirtebiliyor. Ancak bahsedilen tutar, otomobil fiyatının yalnızca bir kısmını karşılıyor.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 2 231

RENAULT TAKSİTLE OTOMOBİL SATACAK

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 3 331

Renault otomotiv şirketi, 2025 Ağustos ayında 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 1,99 faiz imkanı olduğunu açıkladı.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 4 431

Kampanyanın tüm binek araçlarda geçerli olduğu duyuruldu. Yeni Duster SUV araçta da olduğu anlaşılan kampanyanın detayları aşağıda yer alıyor.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 5 531

Kampanyanın Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olduğu ve tüm binek araç modellerinde perakende satın alımında bireysel müşteriler (tüketiciler) için olduğu belirtildi.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 6 631

Kampanyadaki 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve yüzde 1,99 faiz oranının aylık ödemesi 40.057 TL olarak açıklandı. Ek olarak otomobil için peşinat ödemesinin ayrıca yapılacağı duyuruldu.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 7 731

Öte yandan finansman kampanyalarının Renault Finans'ın şartlarına bağlı olduğu, kampanyalı faiz oranlarının bireysel kullanımda +1 yıl Maxxi Warranty ürünü ile birlikte geçerli olduğu açıklandı. Maxxi Warranty ürünü satın alınmadığında ise, Renault Finans'ın baz faiz oranının uygulanacağı belirtildi.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 8 831

Finansman kampanyalarının birleştirilemeyeceği ve kredi tahsis ücretlerinin kredi bedeline dahil olmadığı aktarıldı. Faiz oranı ile maliyet oranlarının, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre farklılık gösterebildiği açıklandı.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 9 931

Taksit kampanyasının 31 Ağustos 2025 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olduğu ve stoklarla sınırlı olduğu belirtildi. Ayrıca kampanya bitiş tarihi ile kapsamında değişiklik yapma hakkının saklı tutulduğu duyuruldu.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 10 1031

Daha detaylı bilgi almak için ilgili otomotiv şirketiyle iletişime geçilebilir.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 11 1131

YENİ DUSTER SUV OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 12 1231

Yeni Duster SUV otomobil modelinde taksit imkanı olması pek çok insanın dikkatini çekti. Ancak bahsedilen tutar, otomobil fiyatının sadece bir kısmını karşılıyor. Bu durum, Yeni Duster SUV aracın güncel fiyat listesini de merak ettirebiliyor.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 13 1331

Aşağıda Renault Yeni Duster SUV otomobil modelinin 14 Ağustos 2025 tarihli fiyat listesi yer alıyor.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 14 1431

Versiyonu: Evolution full hybrid 145hp E-Tech. Fiyatı: 2.095.000 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 15 1531

Versiyonu: Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4. Fiyatı: 2.165.000 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 16 1631

Versiyonu: Techno full hybrid 145hp E-Tech. Fiyatı: 2.131.000 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 17 1731

Versiyonu: Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4. Fiyatı: 2.211.000 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 18 1831

SKODA'DA OTOMOBİLDEKİ KAMPANYAYI DUYURDU!

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 19 1931

Skoda, Türkiye'de yoğun ilgi gören otomotiv şirketlerinden biri. Bünyesinde; Kamiq, Karoq ve Kodiaq dahil olmak üzere çeşitli otomobilleri bulunduruyor.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 20 2031

Skoda'nın en uygun SUV aracı ise, Kamiq olarak ön plana çıkıyor. Skoda Kamiq SUV otomobil modelinin 2025 Ağustos ayı kampanyaları incelendiğinde, tüm versiyonlarda indirim olduğu görüldü. Bunun yanı sıra bir Fiat Egea Cross Limited versiyonundan ucuz olarak ön plana çıktı.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 21 2131

SKODA İNDİRİMLERİ DUYURDU

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 22 2231

Skoda otomotiv şirketi tarafından açıklanan 2025 Ağustos ayı kampanyaları kontrol edildiğinde, Skoda Kamiq SUV otomobildeki indirimlerin adeta peş peşe geldiği görüldü.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 23 2331

Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyonda 315.800 TL,

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 24 2431

Premium 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonda 293.600 TL,

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 25 2531

Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonda 351.900 TL indirim var.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 26 2631

SKODA KAMIQ SUV OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 27 2731

Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 1.897.400 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.649.900 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 28 2831

Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.194.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.879.100 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 29 2931

Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.314.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.021.300 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 30 3031

Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.619.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.268.000 TL.

Otomotiv devlerinden kampanya yarışı! Çok uygun fiyat ve taksitlerle otomobil alma fırsatı 31 3131

KAYNAK :AKŞAM

HABERE YORUM KAT