Son dakika: Deprem Balıkesir'i bir kez daha salladı!

Son dakika! AFAD'dan açıklama: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Yayınlanma:

1 hafta önce 6.1 ile sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 11.26'da 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 6.72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

SINDIRGI 1 HAFTADIR SALLANIYOR

10 Ağustos'taki 6.1'lik ana şokun ardından Sındırgı merkezli yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi.

