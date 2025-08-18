TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri!

İSTANBULLULAR LİDERLİĞİ TAŞIDI

En üst ve üst seviye grubunda yer alan hanehalklarının yüzde 28,6'sı İstanbul'da yer aldı. İl düzeyinde en üst [A+] ve üst [A] sosyoekonomik seviye gruplarındaki hanehalkları, Türkiye içindeki oranlarına göre sıralandığında, bu seviyelerdeki hanehalklarının en fazla olduğu iller yüzde 28,6 ile İstanbul, yüzde 11,5 ile Ankara, yüzde 6,7 ile İzmir, yüzde 3,9 ile Bursa ve yüzde 3,3 ile Antalya oldu.