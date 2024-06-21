CHP Başkanı ile Yılmaz Özdil karşı karşıya: İç restleşme dikkat çekti

Son zamanlarda siyasette normalleşme süreci kendini göstermeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özgür Özel ile beraber görümesi sol görüşlü isimleri daha da kızdırdı. Bunların başında da Yılmaz Özdil geldi.

Geçtiğimiz gün Özdil “Asrın lideri Özgür Özel'e 'Koltuk' verdi” başlıklı bir video paylaştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e verip verişten Yılmaz Özdil, adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

Bahşişe vergi gelebilir! Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan ilginç vergi önerisi

ÖZGÜR ÖZEL’DEN YANIT GECİKMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekol TV’de Armağan Çağlayan’ın konuğu oldu. Önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel çok sert konuşarak şunları söyledi;

“Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü.

Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor. Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var.”

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalktı mı? Kira zam sınırı uzadı mı?